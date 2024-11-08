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У южнокорейского острова Чеджудо затонуло рыболовное судно - РИА Новости, 08.11.2024
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01:56 08.11.2024
https://ria.ru/20241108/sudno-1982563892.html
У южнокорейского острова Чеджудо затонуло рыболовное судно
У южнокорейского острова Чеджудо затонуло рыболовное судно - РИА Новости, 08.11.2024
У южнокорейского острова Чеджудо затонуло рыболовное судно
Рыболовное судно затонуло у южнокорейского острова Чеджудо, 13 человек пропали без вести, передает агентство Ренхап со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T01:56
2024-11-08T01:56
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Рыболовное судно затонуло у южнокорейского острова Чеджудо, 13 человек пропали без вести, передает агентство Ренхап со ссылкой на местные власти. "В пятницу у южнокорейского острова Чеджудо затонуло 129-тонное рыболовное судно, 14 членов экипажа были спасены, а 13 других пропали без вести", - говорится в сообщении. По данным агентства, предполагается, что на борту судна находились 27 членов экипажа. Согласно Ренхап, двое из 14 спасенных находятся в бессознательном состоянии, поиски 13 пропавших продолжаются.
https://ria.ru/20240724/sudno-1961604525.html
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в мире, космос - риа наука, чеджудо
В мире, Космос - РИА Наука, Чеджудо
У южнокорейского острова Чеджудо затонуло рыболовное судно

Ренхап: у южнокорейского острова Чеджудо затонуло 129-тонное рыболовное судно

© РИА Новости / Андрей Ольферт | Перейти в медиабанкМорская ветряная электростанция Тхамна, расположенная на северо-западе южнокорейского курортного острова Чеджудо
Морская ветряная электростанция Тхамна, расположенная на северо-западе южнокорейского курортного острова Чеджудо - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости / Андрей Ольферт
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Морская ветряная электростанция Тхамна, расположенная на северо-западе южнокорейского курортного острова Чеджудо. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Рыболовное судно затонуло у южнокорейского острова Чеджудо, 13 человек пропали без вести, передает агентство Ренхап со ссылкой на местные власти.
"В пятницу у южнокорейского острова Чеджудо затонуло 129-тонное рыболовное судно, 14 членов экипажа были спасены, а 13 других пропали без вести", - говорится в сообщении.
По данным агентства, предполагается, что на борту судна находились 27 членов экипажа. Согласно Ренхап, двое из 14 спасенных находятся в бессознательном состоянии, поиски 13 пропавших продолжаются.
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