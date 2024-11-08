https://ria.ru/20241108/sud-1982576724.html
Басманный суд обязал РКН заблокировать сайт с анонсами встреч геев
Басманный суд обязал РКН заблокировать сайт с анонсами встреч геев - РИА Новости, 08.11.2024
Басманный суд обязал РКН заблокировать сайт с анонсами встреч геев
Басманный суд Москвы обязал Роскомнадзор признать запрещенной информацию на сайте с анонсами о местах встреч приверженцев запрещенного и признанного в России... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T06:49
2024-11-08T06:49
2024-11-08T06:49
технологии
россия
москва
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893108582_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_5fc6fa051e72ff6d8bc65eeb09f0bb99.jpg
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Басманный суд Москвы обязал Роскомнадзор признать запрещенной информацию на сайте с анонсами о местах встреч приверженцев запрещенного и признанного в России экстремистским ЛГБТ*-движения, следует из материалов в распоряжении РИА Новости. Как следует из материалов дела (имеются в распоряжении РИА Новости), в ходе мониторинга подозрительных сайтов в сети Интернет межрайонная прокуратура обнаружила пропаганду ЛГБТ*. Несколько сайтов распространяли информацию об анонсах мероприятий для геев (движение ЛГБТ* признано на территории России экстремистским и запрещено) в Москве. Прокурор обратился с иском в Басманный суд Москвы и просил признать данную информацию запрещенной к распространению. Кроме того, истец настаивал на том, чтобы Роскомнадзор внес данные сайты в "Единый реестр доменных имен, указателей страниц и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено". Заявитель указывал, что владельцы сайтов не предприняли меры для "ограждения детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) их развитию", при этом данное нарушение подпадает под статью 6.17 КоАП РФ. Суд принял сторону истца и обязал Роскомнадзор признать информацию запрещённой к распространению на территории России. В ноябре прошлого года Верховный суд России включил международное движение ЛГБТ* и его структурные подразделения в список террористов и экстремистов.* Экстремистская организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20241101/medvedev--1981442310.html
https://ria.ru/20241011/discord-1977500887.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893108582_342:0:3073:2048_1920x0_80_0_0_ca5ab213e971d135a2357f350547bd22.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, москва, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Технологии, Россия, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Басманный суд обязал РКН заблокировать сайт с анонсами встреч геев
Басманный суд обязал Роскомнадзор заблокировать сайт с анонсами встреч геев
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Басманный суд Москвы обязал Роскомнадзор признать запрещенной информацию на сайте с анонсами о местах встреч приверженцев запрещенного и признанного в России экстремистским ЛГБТ*-движения, следует из материалов в распоряжении РИА Новости.
Как следует из материалов дела (имеются в распоряжении РИА Новости), в ходе мониторинга подозрительных сайтов в сети Интернет межрайонная прокуратура обнаружила пропаганду ЛГБТ*. Несколько сайтов распространяли информацию об анонсах мероприятий для геев (движение ЛГБТ* признано на территории России
экстремистским и запрещено) в Москве
. Прокурор обратился с иском в Басманный суд Москвы и просил признать данную информацию запрещенной к распространению. Кроме того, истец настаивал на том, чтобы Роскомнадзор
внес данные сайты в "Единый реестр доменных имен, указателей страниц и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено".
Заявитель указывал, что владельцы сайтов не предприняли меры для "ограждения детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) их развитию", при этом данное нарушение подпадает под статью 6.17 КоАП РФ.
Суд принял сторону истца и обязал Роскомнадзор признать информацию запрещённой к распространению на территории России.
В ноябре прошлого года Верховный суд России включил международное движение ЛГБТ* и его структурные подразделения в список террористов и экстремистов.
* Экстремистская организация, запрещенная в России