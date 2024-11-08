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Басманный суд обязал РКН заблокировать сайт с анонсами встреч геев - РИА Новости, 08.11.2024
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06:49 08.11.2024
https://ria.ru/20241108/sud-1982576724.html
Басманный суд обязал РКН заблокировать сайт с анонсами встреч геев
Басманный суд обязал РКН заблокировать сайт с анонсами встреч геев - РИА Новости, 08.11.2024
Басманный суд обязал РКН заблокировать сайт с анонсами встреч геев
Басманный суд Москвы обязал Роскомнадзор признать запрещенной информацию на сайте с анонсами о местах встреч приверженцев запрещенного и признанного в России... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T06:49
2024-11-08T06:49
технологии
россия
москва
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Басманный суд Москвы обязал Роскомнадзор признать запрещенной информацию на сайте с анонсами о местах встреч приверженцев запрещенного и признанного в России экстремистским ЛГБТ*-движения, следует из материалов в распоряжении РИА Новости. Как следует из материалов дела (имеются в распоряжении РИА Новости), в ходе мониторинга подозрительных сайтов в сети Интернет межрайонная прокуратура обнаружила пропаганду ЛГБТ*. Несколько сайтов распространяли информацию об анонсах мероприятий для геев (движение ЛГБТ* признано на территории России экстремистским и запрещено) в Москве. Прокурор обратился с иском в Басманный суд Москвы и просил признать данную информацию запрещенной к распространению. Кроме того, истец настаивал на том, чтобы Роскомнадзор внес данные сайты в "Единый реестр доменных имен, указателей страниц и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено". Заявитель указывал, что владельцы сайтов не предприняли меры для "ограждения детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) их развитию", при этом данное нарушение подпадает под статью 6.17 КоАП РФ. Суд принял сторону истца и обязал Роскомнадзор признать информацию запрещённой к распространению на территории России. В ноябре прошлого года Верховный суд России включил международное движение ЛГБТ* и его структурные подразделения в список террористов и экстремистов.* Экстремистская организация, запрещенная в России
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технологии, россия, москва, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Технологии, Россия, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Басманный суд обязал РКН заблокировать сайт с анонсами встреч геев

Басманный суд обязал Роскомнадзор заблокировать сайт с анонсами встреч геев

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЗдание Басманного районного суда в Москве
Здание Басманного районного суда в Москве - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Здание Басманного районного суда в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Басманный суд Москвы обязал Роскомнадзор признать запрещенной информацию на сайте с анонсами о местах встреч приверженцев запрещенного и признанного в России экстремистским ЛГБТ*-движения, следует из материалов в распоряжении РИА Новости.
Как следует из материалов дела (имеются в распоряжении РИА Новости), в ходе мониторинга подозрительных сайтов в сети Интернет межрайонная прокуратура обнаружила пропаганду ЛГБТ*. Несколько сайтов распространяли информацию об анонсах мероприятий для геев (движение ЛГБТ* признано на территории России экстремистским и запрещено) в Москве. Прокурор обратился с иском в Басманный суд Москвы и просил признать данную информацию запрещенной к распространению. Кроме того, истец настаивал на том, чтобы Роскомнадзор внес данные сайты в "Единый реестр доменных имен, указателей страниц и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено".
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Заявитель указывал, что владельцы сайтов не предприняли меры для "ограждения детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) их развитию", при этом данное нарушение подпадает под статью 6.17 КоАП РФ.
Суд принял сторону истца и обязал Роскомнадзор признать информацию запрещённой к распространению на территории России.
В ноябре прошлого года Верховный суд России включил международное движение ЛГБТ* и его структурные подразделения в список террористов и экстремистов.
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ТехнологииРоссияМоскваФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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