https://ria.ru/20241108/stavka-1982637186.html

Новак рассказал о первых результатах повышения ключевой ставки

Новак рассказал о первых результатах повышения ключевой ставки - РИА Новости, 08.11.2024

Новак рассказал о первых результатах повышения ключевой ставки

Повышение ключевой ставки дает результат, инфляция начала замедляться, заявил вице-премьер Александр Новак на Русском экономическом форуме. РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T12:51

2024-11-08T12:51

2024-11-08T15:34

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

александр новак

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ЧЕЛЯБИНСК, 8 ноя — РИА Новости. Повышение ключевой ставки дает результат, инфляция начала замедляться, заявил вице-премьер Александр Новак на Русском экономическом форуме."Пиковая инфляция, которая была в июле где-то 9,2 процента год к году, сейчас постепенно уменьшается. Сейчас она, по состоянию на 1 ноября, — восемь процентов. Будем смотреть дальше, как будет динамика", — сказал замглавы правительства.Он пояснил, что ЦБ повышает ключевую ставку и проводит жесткую кредитно-денежную политику, чтобы сбить инфляционные ожидания.По словам Новака, непродовольственные товары и услуги дорожают на уровне или ниже инфляции, а основной рост приходится на продукты."Понятно, что высокая ключевая ставка долго не может быть, мы все вместе сегодня работаем над тем, чтобы снизить инфляцию", — добавил вице-премьер.В конце октября Банк России повысил ключевую ставку сразу на два процентных пункта — до 21 процента годовых. Это максимальный показатель с момента появления этого инструмента в 2013 году. Предыдущий рекорд был в феврале 2022 года, когда ставку поднимали до 20 процентов. В ЦБ пояснили, что инфляция растет существенно выше июльского прогноза, увеличиваются и инфляционные ожидания. Таким образом, требуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели.С конца 2023 года ЦБ держал ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых, но на фоне разогнавшейся инфляции, быстрых темпов кредитования и завышенных инфляционных ожиданий в июле повысил ее сразу на два процентных пункта — до 18 процентов годовых. А в сентябре ставку увеличили еще на один процентный пункт, до 19 процентов.Все опрошенные РИА Новости эксперты ожидали повышения ставки и расходились лишь в оценке шага — до 20 или до 21 процента годовых. Большинство аналитиков полагают, что цикл снижения ставки может начаться летом следующего года.

https://ria.ru/20241029/klyuchevaya_stavka-1962773695.html

https://ria.ru/20241013/ekonomika-1977766481.html

https://ria.ru/20241025/ekonomika-1980091023.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, александр новак