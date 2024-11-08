https://ria.ru/20241108/stavka-1982637186.html
Новак рассказал о первых результатах повышения ключевой ставки
Новак рассказал о первых результатах повышения ключевой ставки - РИА Новости, 08.11.2024
Новак рассказал о первых результатах повышения ключевой ставки
Повышение ключевой ставки дает результат, инфляция начала замедляться, заявил вице-премьер Александр Новак на Русском экономическом форуме. РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T12:51
2024-11-08T12:51
2024-11-08T15:34
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
александр новак
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ЧЕЛЯБИНСК, 8 ноя — РИА Новости. Повышение ключевой ставки дает результат, инфляция начала замедляться, заявил вице-премьер Александр Новак на Русском экономическом форуме."Пиковая инфляция, которая была в июле где-то 9,2 процента год к году, сейчас постепенно уменьшается. Сейчас она, по состоянию на 1 ноября, — восемь процентов. Будем смотреть дальше, как будет динамика", — сказал замглавы правительства.Он пояснил, что ЦБ повышает ключевую ставку и проводит жесткую кредитно-денежную политику, чтобы сбить инфляционные ожидания.По словам Новака, непродовольственные товары и услуги дорожают на уровне или ниже инфляции, а основной рост приходится на продукты."Понятно, что высокая ключевая ставка долго не может быть, мы все вместе сегодня работаем над тем, чтобы снизить инфляцию", — добавил вице-премьер.В конце октября Банк России повысил ключевую ставку сразу на два процентных пункта — до 21 процента годовых. Это максимальный показатель с момента появления этого инструмента в 2013 году. Предыдущий рекорд был в феврале 2022 года, когда ставку поднимали до 20 процентов. В ЦБ пояснили, что инфляция растет существенно выше июльского прогноза, увеличиваются и инфляционные ожидания. Таким образом, требуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели.С конца 2023 года ЦБ держал ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых, но на фоне разогнавшейся инфляции, быстрых темпов кредитования и завышенных инфляционных ожиданий в июле повысил ее сразу на два процентных пункта — до 18 процентов годовых. А в сентябре ставку увеличили еще на один процентный пункт, до 19 процентов.Все опрошенные РИА Новости эксперты ожидали повышения ставки и расходились лишь в оценке шага — до 20 или до 21 процента годовых. Большинство аналитиков полагают, что цикл снижения ставки может начаться летом следующего года.
https://ria.ru/20241029/klyuchevaya_stavka-1962773695.html
https://ria.ru/20241013/ekonomika-1977766481.html
https://ria.ru/20241025/ekonomika-1980091023.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, александр новак
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия, Александр Новак
Новак рассказал о первых результатах повышения ключевой ставки
Новак: после повышения ключевой ставки инфляция с пиков замедлилась до 8%
ЧЕЛЯБИНСК, 8 ноя — РИА Новости. Повышение ключевой ставки дает результат, инфляция начала замедляться, заявил вице-премьер Александр Новак на Русском экономическом форуме.
"Пиковая инфляция, которая была в июле где-то 9,2 процента год к году, сейчас постепенно уменьшается. Сейчас она, по состоянию на 1 ноября, — восемь процентов. Будем смотреть дальше, как будет динамика", — сказал замглавы правительства.
Он пояснил, что ЦБ
повышает ключевую ставку и проводит жесткую кредитно-денежную политику, чтобы сбить инфляционные ожидания.
По словам Новака, непродовольственные товары и услуги дорожают на уровне или ниже инфляции, а основной рост приходится на продукты.
"Понятно, что высокая ключевая ставка долго не может быть, мы все вместе сегодня работаем над тем, чтобы снизить инфляцию", — добавил вице-премьер.
В конце октября Банк России повысил ключевую ставку сразу на два процентных пункта — до 21 процента годовых. Это максимальный показатель с момента появления этого инструмента в 2013 году. Предыдущий рекорд был в феврале 2022 года, когда ставку поднимали до 20 процентов. В ЦБ пояснили, что инфляция растет существенно выше июльского прогноза, увеличиваются и инфляционные ожидания. Таким образом, требуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели.
С конца 2023 года ЦБ держал ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых, но на фоне разогнавшейся инфляции, быстрых темпов кредитования и завышенных инфляционных ожиданий в июле повысил ее сразу на два процентных пункта — до 18 процентов годовых. А в сентябре ставку увеличили еще на один процентный пункт, до 19 процентов.
Все опрошенные РИА Новости эксперты ожидали повышения ставки и расходились лишь в оценке шага — до 20 или до 21 процента годовых. Большинство аналитиков полагают, что цикл снижения ставки может начаться летом следующего года.