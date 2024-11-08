https://ria.ru/20241108/starmer-1982720060.html
Стармер назначил экс-премьера Блэра советником по нацбезопасности
Стармер назначил экс-премьера Блэра советником по нацбезопасности - РИА Новости, 08.11.2024
Стармер назначил экс-премьера Блэра советником по нацбезопасности
Британский премьер Кир Стармер назначил бывшего руководителя канцелярии экс-премьера Великобритании Тони Блэра (1997-2007) Джонатана Пауэлла своим советником по РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T16:38
2024-11-08T16:38
2024-11-08T16:38
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Британский премьер Кир Стармер назначил бывшего руководителя канцелярии экс-премьера Великобритании Тони Блэра (1997-2007) Джонатана Пауэлла своим советником по вопросам национальной безопасности, говорится в заявлении, распространенном канцелярией премьер-министра. "Джонатан посвятил свою карьеру защите интересов страны, проработав семнадцать лет дипломатом в министерстве иностранных дел и десять лет руководителем канцелярии премьер-министра, и я рад назначить его на эту важную должность", - приводятся слова Стармера в заявлении. На этом посту он сменил Тима Бэрроу, который занимал этот пост с сентября 2022 года. Премьер-министр подчеркнул роль Пауэлла в переговорах по заключению в 1998 Белфастского соглашения (Соглашения Страстной Пятницы), которое положило начало процессу политического урегулирования в Северной Ирландии. Отмечается, что на сегодняшний день Пауэлл является генеральным директором британской благотворительной организации Inter Mediate, работающей над вопросами урегулирования международных конфликтов. После ухода с поста главы канцелярии премьера в 2007 году он работал в качестве руководителя инвестиционного отделения американского банка Morgan Stanley. В 2014 году британский экс-премьер Дэвид Кэмерон временно назначил его спецпосланником по Ливии. Кроме того, нынешний премьер Стармер назначил его в сентябре 2024 года спецпосланником для переговоров с Маврикием по статусу британской заморской территории в Индийском океане Чагоса. В октябре Лондон объявил о передаче Маврикию суверенитета над архипелагом.
https://ria.ru/20241106/zaes-1982153235.html
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в мире, справки, великобритания, северная ирландия, ливия, кир стармер, тони блэр, дэвид кэмерон, morgan stanley
В мире, Справки, Великобритания, Северная Ирландия, Ливия, Кир Стармер, Тони Блэр, Дэвид Кэмерон, Morgan Stanley
Стармер назначил экс-премьера Блэра советником по нацбезопасности
Стармер назначил экс-премьера Британии Блэра советником по нацбезопасности
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Британский премьер Кир Стармер назначил бывшего руководителя канцелярии экс-премьера Великобритании Тони Блэра (1997-2007) Джонатана Пауэлла своим советником по вопросам национальной безопасности, говорится в заявлении, распространенном канцелярией премьер-министра.
"Джонатан посвятил свою карьеру защите интересов страны, проработав семнадцать лет дипломатом в министерстве иностранных дел и десять лет руководителем канцелярии премьер-министра, и я рад назначить его на эту важную должность", - приводятся слова Стармера в заявлении.
На этом посту он сменил Тима Бэрроу, который занимал этот пост с сентября 2022 года.
Премьер-министр подчеркнул роль Пауэлла в переговорах по заключению в 1998 Белфастского соглашения (Соглашения Страстной Пятницы), которое положило начало процессу политического урегулирования в Северной Ирландии
.
Отмечается, что на сегодняшний день Пауэлл является генеральным директором британской благотворительной организации Inter Mediate, работающей над вопросами урегулирования международных конфликтов.
После ухода с поста главы канцелярии премьера в 2007 году он работал в качестве руководителя инвестиционного отделения американского банка Morgan Stanley
. В 2014 году британский экс-премьер Дэвид Кэмерон
временно назначил его спецпосланником по Ливии
.
Кроме того, нынешний премьер Стармер назначил его в сентябре 2024 года спецпосланником для переговоров с Маврикием по статусу британской заморской территории в Индийском океане
Чагоса. В октябре Лондон
объявил о передаче Маврикию суверенитета над архипелагом.