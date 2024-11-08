https://ria.ru/20241108/ssha-1982672064.html

СМИ: американцы начали массово искать информацию о переезде

СМИ: американцы начали массово искать информацию о переезде - РИА Новости, 08.11.2024

СМИ: американцы начали массово искать информацию о переезде

Американцы начали массово искать информацию о переезде в Канаду, Австралию и Новую Зеландию уже после появления первых exit poll, из которых можно было сделать... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T14:52

2024-11-08T14:52

2024-11-08T15:04

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австралия

новая зеландия

дональд трамп

камала харрис

джо байден

google

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Американцы начали массово искать информацию о переезде в Канаду, Австралию и Новую Зеландию уже после появления первых exit poll, из которых можно было сделать вывод о возможной победе Дональда Трампа на президентских выборах, передают западные СМИ. "В то время, как exit poll начали указывать на второй срок Дональда Трампа, многие американцы уже искали другой способ выхода - переезд за границу. В течение 24 часов после закрытия участков на восточном берегу США запрос в Google по словам "переезд в Канаду" вырос на 1270%... Похожие запросы о переезде в Новую Зеландию возросли приблизительно на 2000%, а в Австралию - на 820%", - говорится в сообщении агентства Рейтер со ссылкой на данные компании Google. В начале ноября агентство Блумберг сообщало, что все большее число граждан США планируют поменять место жительства на другую страну на фоне политической нестабильности в Соединенных Штатах, во многом вызванной президентскими выборами. Телеканал NBC News со ссылкой на экспертов в эмиграционной отрасли также сообщал о том, что рекордное число состоятельных американцев планируют покинуть США на неопределенный период после президентских выборов, опасаясь беспорядков. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241102/amerika-1981585450.html

https://ria.ru/20240911/tramp-1972157194.html

сша

австралия

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