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"Мы их убили": в США признали горькую правду об Украине
"Мы их убили": в США признали горькую правду об Украине - РИА Новости, 08.11.2024
"Мы их убили": в США признали горькую правду об Украине
За гибель украинцев ответственны лично США, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в соцсети X. РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T13:01
2024-11-08T13:01
2024-11-08T13:01
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. За гибель украинцев ответственны лично США, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в соцсети X.Так он отреагировал на слова главного обвинителя из команды бывшего спецпрокурора США Роберта Мюллера Эндрю Вайсмана о том, что из-за недостаточной помощи Вашингтона украинцы терпят поражение."Это мы их убили. Направив их на этот путь", — ответил ему Риттер.Ранее избранный президент США Дональд Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров и не раз заявлял, что сможет разрешить его за один день. В Кремле в ответ на эти заявления заметили, что проблема слишком сложна для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал критике Зеленского. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.На заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" президент России Владимир Путин отметил, что слова Трампа о стремлении разрешить украинский кризис заслуживают внимания. Российский лидер заявил о готовности создать условия для долгосрочного урегулирования конфликта, чтобы Украина была независимым, суверенным государством, а не инструментом в руках третьих стран.
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"Мы их убили": в США признали горькую правду об Украине
Риттер: за гибель украинцев ответственны США