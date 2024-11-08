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"Мы их убили": в США признали горькую правду об Украине - РИА Новости, 08.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:01 08.11.2024
https://ria.ru/20241108/ssha-1982638827.html
"Мы их убили": в США признали горькую правду об Украине
"Мы их убили": в США признали горькую правду об Украине - РИА Новости, 08.11.2024
"Мы их убили": в США признали горькую правду об Украине
За гибель украинцев ответственны лично США, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в соцсети X. РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T13:01
2024-11-08T13:01
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сша
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дональд трамп
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. За гибель украинцев ответственны лично США, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в соцсети X.Так он отреагировал на слова главного обвинителя из команды бывшего спецпрокурора США Роберта Мюллера Эндрю Вайсмана о том, что из-за недостаточной помощи Вашингтона украинцы терпят поражение."Это мы их убили. Направив их на этот путь", — ответил ему Риттер.Ранее избранный президент США Дональд Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров и не раз заявлял, что сможет разрешить его за один день. В Кремле в ответ на эти заявления заметили, что проблема слишком сложна для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал критике Зеленского. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.На заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" президент России Владимир Путин отметил, что слова Трампа о стремлении разрешить украинский кризис заслуживают внимания. Российский лидер заявил о готовности создать условия для долгосрочного урегулирования конфликта, чтобы Украина была независимым, суверенным государством, а не инструментом в руках третьих стран.
https://ria.ru/20241108/ukraina-1982618667.html
https://ria.ru/20241108/zelenskiy-1982624243.html
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в мире, сша, украина, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, дональд трамп, роберт мюллер
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Дональд Трамп, Роберт Мюллер
"Мы их убили": в США признали горькую правду об Украине

Риттер: за гибель украинцев ответственны США

© AP Photo / Alastair GrantУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© AP Photo / Alastair Grant
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. За гибель украинцев ответственны лично США, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в соцсети X.
Так он отреагировал на слова главного обвинителя из команды бывшего спецпрокурора США Роберта Мюллера Эндрю Вайсмана о том, что из-за недостаточной помощи Вашингтона украинцы терпят поражение.
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"Это мы их убили. Направив их на этот путь", — ответил ему Риттер.
Ранее избранный президент США Дональд Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров и не раз заявлял, что сможет разрешить его за один день. В Кремле в ответ на эти заявления заметили, что проблема слишком сложна для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал критике Зеленского. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.
На заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" президент России Владимир Путин отметил, что слова Трампа о стремлении разрешить украинский кризис заслуживают внимания. Российский лидер заявил о готовности создать условия для долгосрочного урегулирования конфликта, чтобы Украина была независимым, суверенным государством, а не инструментом в руках третьих стран.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФДональд ТрампРоберт Мюллер
 
 
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