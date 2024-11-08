https://ria.ru/20241108/ssha-1982638827.html

"Мы их убили": в США признали горькую правду об Украине

"Мы их убили": в США признали горькую правду об Украине - РИА Новости, 08.11.2024

"Мы их убили": в США признали горькую правду об Украине

За гибель украинцев ответственны лично США, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в соцсети X. РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T13:01

2024-11-08T13:01

2024-11-08T13:01

специальная военная операция на украине

в мире

сша

украина

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942444716_355:239:3072:1767_1920x0_80_0_0_94a790ed2ae8af243fa770e9beb228be.jpg

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. За гибель украинцев ответственны лично США, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в соцсети X.Так он отреагировал на слова главного обвинителя из команды бывшего спецпрокурора США Роберта Мюллера Эндрю Вайсмана о том, что из-за недостаточной помощи Вашингтона украинцы терпят поражение."Это мы их убили. Направив их на этот путь", — ответил ему Риттер.Ранее избранный президент США Дональд Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров и не раз заявлял, что сможет разрешить его за один день. В Кремле в ответ на эти заявления заметили, что проблема слишком сложна для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал критике Зеленского. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.На заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" президент России Владимир Путин отметил, что слова Трампа о стремлении разрешить украинский кризис заслуживают внимания. Российский лидер заявил о готовности создать условия для долгосрочного урегулирования конфликта, чтобы Украина была независимым, суверенным государством, а не инструментом в руках третьих стран.

https://ria.ru/20241108/ukraina-1982618667.html

https://ria.ru/20241108/zelenskiy-1982624243.html

сша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, дональд трамп, роберт мюллер