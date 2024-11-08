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Десятки тысяч недовольных устроят демонстрацию накануне инаугурации Трампа

Десятки тысяч недовольных устроят демонстрацию накануне инаугурации Трампа - РИА Новости, 08.11.2024

Десятки тысяч недовольных устроят демонстрацию накануне инаугурации Трампа

Десятки тысяч активистов устроят "народный марш на Вашингтон" накануне инаугурации Дональда Трампа, пишет газета Wahington Post со ссылкой на организаторов. РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T10:46

2024-11-08T10:46

2024-11-08T12:25

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Десятки тысяч активистов устроят "народный марш на Вашингтон" накануне инаугурации Дональда Трампа, пишет газета Wahington Post со ссылкой на организаторов. "Десятки тысяч людей ожидаются в Вашингтоне <…>, чтобы выразить протест избранному президенту Дональду Трампу и приоритетам его политики. <…> Демонстрация, получившая название "Народный марш на Вашингтон", запланирована на 18 января <…> Ее организуют ведущие организации, занимающиеся вопросами гражданских прав, расовой справедливости и репродуктивного здоровья", — говорится в статье. На шествии, по оценкам организаторов, ожидается около 50 тысяч человек, отмечает WP. Всего различные активисты подали более десяти заявок на проведение митингов и акций протеста в период до конца января. Заявленные темы — итоги выборов, демократия, аборты и палестино-израильский конфликт. Выборы президента США состоялись 5 ноября. Соперницей Трампа, представлявшего Республиканскую партию, была действующий вице-президент Камала Харрис, выдвинутая демократами. По данным телеканала Fox News, Трамп набирает 295 из 538 голосов выборщиков (при необходимых 270), Харрис — только 226.Трамп занимал пост президента в 2016-2020 годах. Таким образом, он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва.Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241108/tramp-1982572173.html

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в мире, сша, дональд трамп, вашингтон, выборы президента сша — 2024