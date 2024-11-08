В Дагестане экс-замминистра грозит срок до 15 лет за взятку
В Дагестане экс-замминистра грозит до 15 лет за взятку в 60 миллионов рублей
© СУ СК России по Республике Дагестан/TelegramБывший замминистра образования и науки Дагестана задержан по подозрению в получении взяток
Бывший замминистра образования и науки Дагестана задержан по подозрению в получении взяток
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МАХАЧКАЛА, 8 ноя - РИА Новости. Лишение свободы на срок от восьми до 15 лет грозит бывшему замминистра образования и науки Дагестана Халиду Нурмагомедову, задержанному по подозрению в получении взятки в 60 миллионов рублей.
В пятницу СК России сообщил о задержании бывшего замминистра образования и науки Дагестана по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, с 2013 по 2023 годы он получил взятку в сумме 60 миллионов рублей от руководителя коммерческой организации за оказание содействия в заключении госконтрактов на выполнение ремонтно-строительных работ на объектах, подведомственных министерству. Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о Халиде Нурмагомедове, который был назначен замминистра 26 сентября 2022 года, а освобожден от должности в сентябре этого года.
"Деяния, предусмотренные (частью 6 статьи 290 УК РФ - ред.)... наказываются штрафом в размере от 3 миллионов до 5 миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет, или в размере от восьмидесятикратной до стократной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет, либо лишением свободы на срок от восьми до 15 лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет или без такового", – говорится в Уголовном кодексе России.