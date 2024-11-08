https://ria.ru/20241108/srok-1982732008.html

В Дагестане экс-замминистра грозит срок до 15 лет за взятку

В Дагестане экс-замминистра грозит срок до 15 лет за взятку - РИА Новости, 08.11.2024

В Дагестане экс-замминистра грозит срок до 15 лет за взятку

Лишение свободы на срок от восьми до 15 лет грозит бывшему замминистра образования и науки Дагестана Халиду Нурмагомедову, задержанному по подозрению в... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T17:25

2024-11-08T17:25

2024-11-08T17:31

происшествия

россия

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МАХАЧКАЛА, 8 ноя - РИА Новости. Лишение свободы на срок от восьми до 15 лет грозит бывшему замминистра образования и науки Дагестана Халиду Нурмагомедову, задержанному по подозрению в получении взятки в 60 миллионов рублей. В пятницу СК России сообщил о задержании бывшего замминистра образования и науки Дагестана по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, с 2013 по 2023 годы он получил взятку в сумме 60 миллионов рублей от руководителя коммерческой организации за оказание содействия в заключении госконтрактов на выполнение ремонтно-строительных работ на объектах, подведомственных министерству. Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о Халиде Нурмагомедове, который был назначен замминистра 26 сентября 2022 года, а освобожден от должности в сентябре этого года. "Деяния, предусмотренные (частью 6 статьи 290 УК РФ - ред.)... наказываются штрафом в размере от 3 миллионов до 5 миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет, или в размере от восьмидесятикратной до стократной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет, либо лишением свободы на срок от восьми до 15 лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет или без такового", – говорится в Уголовном кодексе России.

https://ria.ru/20241107/sud-1982462351.html

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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)