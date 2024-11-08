https://ria.ru/20241108/spetsoperatsiya-1982684384.html

Стало известно, что случилось с ВСУ из-за маневра России в Донбассе

Стало известно, что случилось с ВСУ из-за маневра России в Донбассе - РИА Новости, 08.11.2024

Стало известно, что случилось с ВСУ из-за маневра России в Донбассе

Российские войска, частично окружая города, вынуждают ВСУ отступать на неукрепленные позиции, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков на своем... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T15:22

2024-11-08T15:22

2024-11-08T15:22

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

донецк

красноармейск

владимир рогов

олег стариков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982416667_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_3119a55943078655d43a599ef1d9a832.jpg

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Российские войска, частично окружая города, вынуждают ВСУ отступать на неукрепленные позиции, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков на своем YouTube-канале."К сожалению для нас, командование Вооруженных Сил Российской Федерации нашло способ <…> в виде полуокружения городов-крепостей, <…>тем самым линия боевого соприкосновения за короткий период быстро сдвигается не в пользу ВСУ, и нашим войскам приходится отходить на неподготовленный позиции", — отметил он.По словам полковника, сейчас такая ситуация складывается возле Покровска. Стариков предупреждает, что падение этого города осложнит положение ВСУ на Донецком фронте, так как через населенный пункт проходят основные линии логистики.На этой неделе сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что российские войска продвигаются к южному пригороду Курахово в западной части ДНР, занимая новые позиции.Курахово — город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше на запад — к Богатырю и Великой Новоселке.

https://ria.ru/20241108/tramp-1982676357.html

https://ria.ru/20241108/ukraina-1982642292.html

донецкая народная республика

донецк

красноармейск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецкая народная республика, донецк, красноармейск, владимир рогов, олег стариков, вооруженные силы украины