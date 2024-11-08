https://ria.ru/20241108/spetsoperatsiya-1982684384.html
Стало известно, что случилось с ВСУ из-за маневра России в Донбассе
Стало известно, что случилось с ВСУ из-за маневра России в Донбассе - РИА Новости, 08.11.2024
Стало известно, что случилось с ВСУ из-за маневра России в Донбассе
Российские войска, частично окружая города, вынуждают ВСУ отступать на неукрепленные позиции, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков на своем... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T15:22
2024-11-08T15:22
2024-11-08T15:22
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк
красноармейск
владимир рогов
олег стариков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982416667_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_3119a55943078655d43a599ef1d9a832.jpg
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Российские войска, частично окружая города, вынуждают ВСУ отступать на неукрепленные позиции, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков на своем YouTube-канале."К сожалению для нас, командование Вооруженных Сил Российской Федерации нашло способ <…> в виде полуокружения городов-крепостей, <…>тем самым линия боевого соприкосновения за короткий период быстро сдвигается не в пользу ВСУ, и нашим войскам приходится отходить на неподготовленный позиции", — отметил он.По словам полковника, сейчас такая ситуация складывается возле Покровска. Стариков предупреждает, что падение этого города осложнит положение ВСУ на Донецком фронте, так как через населенный пункт проходят основные линии логистики.На этой неделе сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что российские войска продвигаются к южному пригороду Курахово в западной части ДНР, занимая новые позиции.Курахово — город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше на запад — к Богатырю и Великой Новоселке.
https://ria.ru/20241108/tramp-1982676357.html
https://ria.ru/20241108/ukraina-1982642292.html
донецкая народная республика
донецк
красноармейск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982416667_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_1d6d02df085796cd31357e8fd2c406bb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, донецк, красноармейск, владимир рогов, олег стариков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Донецк, Красноармейск, Владимир Рогов, Олег Стариков, Вооруженные силы Украины
Стало известно, что случилось с ВСУ из-за маневра России в Донбассе
Стариков: ВС РФ вынудили ВСУ отступить на неподготовленные позиции