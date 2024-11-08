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Стало известно, что случилось с ВСУ из-за маневра России в Донбассе - РИА Новости, 08.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:22 08.11.2024
https://ria.ru/20241108/spetsoperatsiya-1982684384.html
Стало известно, что случилось с ВСУ из-за маневра России в Донбассе
Стало известно, что случилось с ВСУ из-за маневра России в Донбассе - РИА Новости, 08.11.2024
Стало известно, что случилось с ВСУ из-за маневра России в Донбассе
Российские войска, частично окружая города, вынуждают ВСУ отступать на неукрепленные позиции, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков на своем... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T15:22
2024-11-08T15:22
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк
красноармейск
владимир рогов
олег стариков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Российские войска, частично окружая города, вынуждают ВСУ отступать на неукрепленные позиции, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков на своем YouTube-канале."К сожалению для нас, командование Вооруженных Сил Российской Федерации нашло способ &lt;…&gt; в виде полуокружения городов-крепостей, &lt;…&gt;тем самым линия боевого соприкосновения за короткий период быстро сдвигается не в пользу ВСУ, и нашим войскам приходится отходить на неподготовленный позиции", — отметил он.По словам полковника, сейчас такая ситуация складывается возле Покровска. Стариков предупреждает, что падение этого города осложнит положение ВСУ на Донецком фронте, так как через населенный пункт проходят основные линии логистики.На этой неделе сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что российские войска продвигаются к южному пригороду Курахово в западной части ДНР, занимая новые позиции.Курахово — город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше на запад — к Богатырю и Великой Новоселке.
https://ria.ru/20241108/tramp-1982676357.html
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донецкая народная республика
донецк
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в мире, донецкая народная республика, донецк, красноармейск, владимир рогов, олег стариков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Донецк, Красноармейск, Владимир Рогов, Олег Стариков, Вооруженные силы Украины
Стало известно, что случилось с ВСУ из-за маневра России в Донбассе

Стариков: ВС РФ вынудили ВСУ отступить на неподготовленные позиции

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота расчета гаубицы Д-30
Работа расчета гаубицы Д-30 - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Российские войска, частично окружая города, вынуждают ВСУ отступать на неукрепленные позиции, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков на своем YouTube-канале.
"К сожалению для нас, командование Вооруженных Сил Российской Федерации нашло способ <…> в виде полуокружения городов-крепостей, <…>тем самым линия боевого соприкосновения за короткий период быстро сдвигается не в пользу ВСУ, и нашим войскам приходится отходить на неподготовленный позиции", — отметил он.
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По словам полковника, сейчас такая ситуация складывается возле Покровска. Стариков предупреждает, что падение этого города осложнит положение ВСУ на Донецком фронте, так как через населенный пункт проходят основные линии логистики.
На этой неделе сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что российские войска продвигаются к южному пригороду Курахово в западной части ДНР, занимая новые позиции.
Курахово — город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше на запад — к Богатырю и Великой Новоселке.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДонецкКрасноармейскВладимир РоговОлег СтариковВооруженные силы Украины
 
 
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