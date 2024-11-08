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Группировка "Юг" отразила 11 контратак ВСУ за неделю
Группировка "Юг" отразила 11 контратак ВСУ за неделю - РИА Новости, 08.11.2024
Группировка "Юг" отразила 11 контратак ВСУ за неделю
Подразделения "Южной" группировки войск за неделю взяли под контроль населенный пункт Антоновка в ДНР, отразили 11 атак, ВСУ потеряли более 4420 военнослужащих, РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T12:39
2024-11-08T12:39
2024-11-08T12:48
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск за неделю взяли под контроль населенный пункт Антоновка в ДНР, отразили 11 атак, ВСУ потеряли более 4420 военнослужащих, четыре бронемашины, сообщили в Минобороны РФ."В результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Антоновка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям семи механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух аэромобильных, десантно-штурмовой, артиллерийской бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии. Отражены 11 контратак штурмовых подразделений ВСУ", - говорится в сводке министерства за неделю.По данным ведомства, потери ВСУ составили свыше 4420 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 38 автомобилей, 21 орудие полевой артиллерии, из них 12 западного производства, 10 станций радиоэлектронной борьбы и восемь полевых складов с боеприпасами.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия
Группировка "Юг" отразила 11 контратак ВСУ за неделю
МО РФ: ВСУ потеряли 4420 военных в зоне действий группировки "Юг" за неделю