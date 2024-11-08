https://ria.ru/20241108/sovbez-1982639131.html
Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза
Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза - РИА Новости, 08.11.2024
Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза
Президент России Владимир Путин в Кремле проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T13:03
2024-11-08T13:03
2024-11-08T13:03
россия
сочи
москва
владимир путин
дмитрий песков
безопасность
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в Кремле проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Путин под утро уже тоже вернулся из Сочи в Москву. Сегодня он работает в Кремле. В середине дня он планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Тему он обозначит", - сказал Песков. Пресс-секретарь добавил, что в рабочем графике президента также запланированы несколько рабочих встреч, никаких крупных публичных мероприятий нет.
https://ria.ru/20241108/putin-1982578031.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза
Песков: Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза