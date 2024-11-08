https://ria.ru/20241108/sovbez-1982639131.html

Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза

Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза - РИА Новости, 08.11.2024

Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза

Президент России Владимир Путин в Кремле проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T13:03

2024-11-08T13:03

2024-11-08T13:03

россия

сочи

москва

владимир путин

дмитрий песков

безопасность

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в Кремле проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Путин под утро уже тоже вернулся из Сочи в Москву. Сегодня он работает в Кремле. В середине дня он планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Тему он обозначит", - сказал Песков. Пресс-секретарь добавил, что в рабочем графике президента также запланированы несколько рабочих встреч, никаких крупных публичных мероприятий нет.

https://ria.ru/20241108/putin-1982578031.html

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сочи

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Ольга Фомченкова

россия, сочи, москва, владимир путин, дмитрий песков, безопасность