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Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза - РИА Новости, 08.11.2024
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13:03 08.11.2024
https://ria.ru/20241108/sovbez-1982639131.html
Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза
Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза - РИА Новости, 08.11.2024
Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза
Президент России Владимир Путин в Кремле проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T13:03
2024-11-08T13:03
россия
сочи
москва
владимир путин
дмитрий песков
безопасность
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в Кремле проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Путин под утро уже тоже вернулся из Сочи в Москву. Сегодня он работает в Кремле. В середине дня он планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Тему он обозначит", - сказал Песков. Пресс-секретарь добавил, что в рабочем графике президента также запланированы несколько рабочих встреч, никаких крупных публичных мероприятий нет.
https://ria.ru/20241108/putin-1982578031.html
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россия, сочи, москва, владимир путин, дмитрий песков, безопасность
Россия, Сочи, Москва, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Безопасность
Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза

Песков: Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в Кремле проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Путин под утро уже тоже вернулся из Сочи в Москву. Сегодня он работает в Кремле. В середине дня он планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Тему он обозначит", - сказал Песков.
Пресс-секретарь добавил, что в рабочем графике президента также запланированы несколько рабочих встреч, никаких крупных публичных мероприятий нет.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
Путин вновь использовал свое самое опасное оружие
Вчера, 08:00
 
РоссияСочиМоскваВладимир ПутинДмитрий ПесковБезопасность
 
 
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