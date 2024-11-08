https://ria.ru/20241108/sladosti-1982572646.html
Казахстан увеличил импорт чая и сладостей из России
Казахстан увеличил импорт чая и сладостей из России - РИА Новости, 08.11.2024
Казахстан увеличил импорт чая и сладостей из России
Казахстан по итогам первых восьми месяцев этого года увеличил импорт чая и сладостей из России, больше всего - тростникового сахара, при этом объемы поставок... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T05:16
2024-11-08T05:16
2024-11-08T05:16
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Казахстан по итогам первых восьми месяцев этого года увеличил импорт чая и сладостей из России, больше всего - тростникового сахара, при этом объемы поставок этих товаров достигли исторического максимума, подсчитало РИА Новости по данным казахской статслужбы. Суммарные объемы поставок чая, сахара и сладостей из России в Казахстан по итогам января-августа 2024 года выросли по сравнению с таким же периодом прошлого года на 2,6% - до 338 миллионов долларов. Это стало максимумом за всю историю. Среди этих атрибутов для чаепития больше всего Астана нарастила покупки у Москвы тростникового сахара - на 16,6%, до 162,5 миллиона долларов. Шоколада и других продуктов с содержанием какао Казахстан купил у РФ в этом году на 5,2% больше, чем в прошлом - на 118,8 миллиона долларов, а кондитерских изделий из сахара, не содержащих какао (в том числе белого шоколада), на 2,1% больше - 46,9 миллиона долларов. При этом импорт чая с различными добавками и без них сократился в 3,2 раза - до 9,8 миллиона долларов.
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экономика, казахстан, россия, москва
Экономика, Казахстан, Россия, Москва
Казахстан увеличил импорт чая и сладостей из России
Казахстан увеличил импорт чая и сладостей из России до исторического максимума
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Казахстан по итогам первых восьми месяцев этого года увеличил импорт чая и сладостей из России, больше всего - тростникового сахара, при этом объемы поставок этих товаров достигли исторического максимума, подсчитало РИА Новости по данным казахской статслужбы.
Суммарные объемы поставок чая, сахара и сладостей из России в Казахстан по итогам января-августа 2024 года выросли по сравнению с таким же периодом прошлого года на 2,6% - до 338 миллионов долларов. Это стало максимумом за всю историю.
Среди этих атрибутов для чаепития больше всего Астана нарастила покупки у Москвы тростникового сахара - на 16,6%, до 162,5 миллиона долларов.
Шоколада и других продуктов с содержанием какао Казахстан купил у РФ в этом году на 5,2% больше, чем в прошлом - на 118,8 миллиона долларов, а кондитерских изделий из сахара, не содержащих какао (в том числе белого шоколада), на 2,1% больше - 46,9 миллиона долларов.
При этом импорт чая с различными добавками и без них сократился в 3,2 раза - до 9,8 миллиона долларов.