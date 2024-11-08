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В Новосибирской области завели дело из-за непригодного дома для сирот - РИА Новости, 08.11.2024
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09:36 08.11.2024
https://ria.ru/20241108/siroty-1982591594.html
В Новосибирской области завели дело из-за непригодного дома для сирот
В Новосибирской области завели дело из-за непригодного дома для сирот - РИА Новости, 08.11.2024
В Новосибирской области завели дело из-за непригодного дома для сирот
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении главы Венгеровского района Новосибирской области, который обвиняется в растрате бюджетных денег... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T09:36
2024-11-08T09:36
происшествия
венгеровский район
новосибирская область
россия
сергей чернов
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НОВОСИБИРСК, 8 ноя – РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении главы Венгеровского района Новосибирской области, который обвиняется в растрате бюджетных денег при строительстве дома для детей-сирот, сообщает СУСК РФ по региону. "Завершено расследование уголовного дела в отношении главы Венгеровского района Новосибирской области, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения), а также в отношении пособника в растрате, директора ООО "Венгеровскагропромхимия", - говорится в сообщении. По версии следствия, с 2019 по 2020 год директор ООО "Венгеровскагропромхимия", пытаясь реализовать некачественно построенные дома в селе Венгерово, подал документы для получения более 12 миллионов рублей бюджетных средств. "Глава Венгеровского района, достоверно осознавая, что он совершает растрату бюджетных денежных средств в пользу директора ООО "Венгеровскагропромхимия", в нарушение условий заключенных муниципальных контрактов обеспечил приемку и оплату двух домов на восемь квартир в селе Венгерово, предназначенных для лиц, отнесенных к категории детей-сирот. При этом чиновник знал, что указанные жилые помещения ненадлежащего качества и непригодны для проживания", - сообщили в следственном управлении. Таким образом, считает следствие, обвиняемые похитили бюджетные деньги, причинив ущерб бюджету Новосибирской области, а также нарушили права на жилье восьми детей-сирот. "В ходе расследования уголовного дела наложен арест на имущество обвиняемых общей стоимостью 40,6 миллиона рублей", - отметили в СУСК. Дело направлено в суд. Венгеровский район возглавляет Сергей Черных.
https://ria.ru/20241106/arest-1982320135.html
https://ria.ru/20241104/rastrata-1981800220.html
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происшествия, венгеровский район, новосибирская область, россия, сергей чернов
Происшествия, Венгеровский район, Новосибирская область, Россия, Сергей Чернов
В Новосибирской области завели дело из-за непригодного дома для сирот

Главу района в Новосибирской области будут судить за непригодный дом для сирот

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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НОВОСИБИРСК, 8 ноя – РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении главы Венгеровского района Новосибирской области, который обвиняется в растрате бюджетных денег при строительстве дома для детей-сирот, сообщает СУСК РФ по региону.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении главы Венгеровского района Новосибирской области, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения), а также в отношении пособника в растрате, директора ООО "Венгеровскагропромхимия", - говорится в сообщении.
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По версии следствия, с 2019 по 2020 год директор ООО "Венгеровскагропромхимия", пытаясь реализовать некачественно построенные дома в селе Венгерово, подал документы для получения более 12 миллионов рублей бюджетных средств.
"Глава Венгеровского района, достоверно осознавая, что он совершает растрату бюджетных денежных средств в пользу директора ООО "Венгеровскагропромхимия", в нарушение условий заключенных муниципальных контрактов обеспечил приемку и оплату двух домов на восемь квартир в селе Венгерово, предназначенных для лиц, отнесенных к категории детей-сирот. При этом чиновник знал, что указанные жилые помещения ненадлежащего качества и непригодны для проживания", - сообщили в следственном управлении.
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Таким образом, считает следствие, обвиняемые похитили бюджетные деньги, причинив ущерб бюджету Новосибирской области, а также нарушили права на жилье восьми детей-сирот.
"В ходе расследования уголовного дела наложен арест на имущество обвиняемых общей стоимостью 40,6 миллиона рублей", - отметили в СУСК.
Дело направлено в суд.
Венгеровский район возглавляет Сергей Черных.
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