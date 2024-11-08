https://ria.ru/20241108/siroty-1982591594.html

В Новосибирской области завели дело из-за непригодного дома для сирот

В Новосибирской области завели дело из-за непригодного дома для сирот - РИА Новости, 08.11.2024

В Новосибирской области завели дело из-за непригодного дома для сирот

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении главы Венгеровского района Новосибирской области, который обвиняется в растрате бюджетных денег... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T09:36

2024-11-08T09:36

2024-11-08T09:36

происшествия

венгеровский район

новосибирская область

россия

сергей чернов

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НОВОСИБИРСК, 8 ноя – РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении главы Венгеровского района Новосибирской области, который обвиняется в растрате бюджетных денег при строительстве дома для детей-сирот, сообщает СУСК РФ по региону. "Завершено расследование уголовного дела в отношении главы Венгеровского района Новосибирской области, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения), а также в отношении пособника в растрате, директора ООО "Венгеровскагропромхимия", - говорится в сообщении. По версии следствия, с 2019 по 2020 год директор ООО "Венгеровскагропромхимия", пытаясь реализовать некачественно построенные дома в селе Венгерово, подал документы для получения более 12 миллионов рублей бюджетных средств. "Глава Венгеровского района, достоверно осознавая, что он совершает растрату бюджетных денежных средств в пользу директора ООО "Венгеровскагропромхимия", в нарушение условий заключенных муниципальных контрактов обеспечил приемку и оплату двух домов на восемь квартир в селе Венгерово, предназначенных для лиц, отнесенных к категории детей-сирот. При этом чиновник знал, что указанные жилые помещения ненадлежащего качества и непригодны для проживания", - сообщили в следственном управлении. Таким образом, считает следствие, обвиняемые похитили бюджетные деньги, причинив ущерб бюджету Новосибирской области, а также нарушили права на жилье восьми детей-сирот. "В ходе расследования уголовного дела наложен арест на имущество обвиняемых общей стоимостью 40,6 миллиона рублей", - отметили в СУСК. Дело направлено в суд. Венгеровский район возглавляет Сергей Черных.

https://ria.ru/20241106/arest-1982320135.html

https://ria.ru/20241104/rastrata-1981800220.html

https://ria.ru/20241009/sk-1977280108.html

венгеровский район

новосибирская область

россия

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происшествия, венгеровский район, новосибирская область, россия, сергей чернов