https://ria.ru/20241108/shpion-1982582736.html

Жителя Крыма задержали за шпионаж в пользу Киева

Жителя Крыма задержали за шпионаж в пользу Киева - РИА Новости, 08.11.2024

Жителя Крыма задержали за шпионаж в пользу Киева

Жителя Крыма задержали за передачу украинской разведке данных об объектах в Феодосии, сообщила пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю. РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T08:29

2024-11-08T08:29

2024-11-08T12:33

специальная военная операция на украине

украина

феодосия

вооруженные силы рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя — РИА Новости. Жителя Крыма задержали за передачу украинской разведке данных об объектах в Феодосии, сообщила пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю."Установлено, что житель Ленинского района Республики Крым, 1992 года рождения, инициативно установил контакт с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины и передавал представителю иностранной спецслужбы сведения о дислоцированных в Феодосии военных объектах и средствах ПВО в регионе", — говорится в заявлении.В частности, по заданию кураторов он намеренно проезжал рядом с феодосийской нефтебазой и морским портом со включенной геолокацией. На допросе, кадры которого опубликовала ФСБ, задержанный признался, что получал за выполнение заданий деньги.Против мужчины возбудили уголовное дело по статье "Государственная измена в форме шпионажа". Ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.Киевский районный суд Симферополя отправил фигуранта под стражу.

https://ria.ru/20240927/fsb-1975006166.html

https://ria.ru/20241018/shpionka-1978660809.html

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феодосия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание жителя Крыма за шпионаж в интересах украинской разведки Житель Крыма задержан за шпионаж в интересах ГУР МО Украины, он передавал сведения о военных объектах в Феодосии, сообщили в УФСБ. На допросе задержанный признался, что получал задания от украинской разведки. 2024-11-08T08:29 true PT1M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, феодосия, вооруженные силы рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия