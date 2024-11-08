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Жителя Крыма задержали за шпионаж в пользу Киева - РИА Новости, 08.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:29 08.11.2024 (обновлено: 12:33 08.11.2024)
https://ria.ru/20241108/shpion-1982582736.html
Жителя Крыма задержали за шпионаж в пользу Киева
Жителя Крыма задержали за шпионаж в пользу Киева - РИА Новости, 08.11.2024
Жителя Крыма задержали за шпионаж в пользу Киева
Жителя Крыма задержали за передачу украинской разведке данных об объектах в Феодосии, сообщила пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю. РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T08:29
2024-11-08T12:33
специальная военная операция на украине
украина
феодосия
вооруженные силы рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя — РИА Новости. Жителя Крыма задержали за передачу украинской разведке данных об объектах в Феодосии, сообщила пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю."Установлено, что житель Ленинского района Республики Крым, 1992 года рождения, инициативно установил контакт с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины и передавал представителю иностранной спецслужбы сведения о дислоцированных в Феодосии военных объектах и средствах ПВО в регионе", — говорится в заявлении.В частности, по заданию кураторов он намеренно проезжал рядом с феодосийской нефтебазой и морским портом со включенной геолокацией. На допросе, кадры которого опубликовала ФСБ, задержанный признался, что получал за выполнение заданий деньги.Против мужчины возбудили уголовное дело по статье "Государственная измена в форме шпионажа". Ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.Киевский районный суд Симферополя отправил фигуранта под стражу.
https://ria.ru/20240927/fsb-1975006166.html
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Задержание жителя Крыма за шпионаж в интересах украинской разведки
Житель Крыма задержан за шпионаж в интересах ГУР МО Украины, он передавал сведения о военных объектах в Феодосии, сообщили в УФСБ. На допросе задержанный признался, что получал задания от украинской разведки.
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украина, феодосия, вооруженные силы рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Феодосия, Вооруженные силы РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
Жителя Крыма задержали за шпионаж в пользу Киева

ФСБ: житель Крыма передавал Киеву сведения о военных объектах и ПВО в Феодосии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя — РИА Новости. Жителя Крыма задержали за передачу украинской разведке данных об объектах в Феодосии, сообщила пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю.
"Установлено, что житель Ленинского района Республики Крым, 1992 года рождения, инициативно установил контакт с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины и передавал представителю иностранной спецслужбы сведения о дислоцированных в Феодосии военных объектах и средствах ПВО в регионе", — говорится в заявлении.
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В частности, по заданию кураторов он намеренно проезжал рядом с феодосийской нефтебазой и морским портом со включенной геолокацией.
На допросе, кадры которого опубликовала ФСБ, задержанный признался, что получал за выполнение заданий деньги.
Против мужчины возбудили уголовное дело по статье "Государственная измена в форме шпионажа". Ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.
Киевский районный суд Симферополя отправил фигуранта под стражу.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаФеодосияВооруженные силы РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
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