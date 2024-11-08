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Шольц выразил готовность обсудить более раннюю дату досрочных выборов - РИА Новости, 08.11.2024
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19:33 08.11.2024
https://ria.ru/20241108/sholts-1982754290.html
Шольц выразил готовность обсудить более раннюю дату досрочных выборов
Шольц выразил готовность обсудить более раннюю дату досрочных выборов - РИА Новости, 08.11.2024
Шольц выразил готовность обсудить более раннюю дату досрочных выборов
Олаф Шольц готов к дискуссии в спокойной атмосфере о более ранней дате проведения досрочных выборов в Германии, заявил канцлер в ходе пресс-конференции на... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T19:33
2024-11-08T19:33
в мире
германия
будапешт
украина
олаф шольц
кристиан линднер
франк-вальтер штайнмайер
хдс/хсс
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БЕРЛИН, 8 ноя - РИА Новости. Олаф Шольц готов к дискуссии в спокойной атмосфере о более ранней дате проведения досрочных выборов в Германии, заявил канцлер в ходе пресс-конференции на саммите Европейского политического сообщества в Будапеште. "В среду вечером я уже заявил, что хотел бы поскорее реализовать досрочные выборы в Германии, чтобы уже вскоре после выхода СвДП из коалиции наступила ясность. Мы должны обсудить дату как можно спокойнее", - сказал он. Пресс-конференция транслировалась телеканалом Phoenix. Шольц заявлял ранее, что намерен запросить вотум доверия у бундестага 15 января 2025 года, что позволит провести досрочные выборы в Германии в марте. Позднее лидер оппозиции и глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц потребовал у канцлера пойти на этот шаг до начала следующей недели, чтобы выборы прошли уже в январе. В среду поздним вечером Шольц объявил, что попросил президента Франка-Вальтера Штайнмайера об увольнении главы минфина Кристиана Линднера (СвДП), отметив, что он был вынужден так поступить, чтобы предотвратить ущерб стране. Среди причин своего решения уволить Линднера он среди прочего назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета на 2025 год одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ. В четверг Штайнмайер отправил Линднера и двух министров от СвДП в отставку.
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в мире, германия, будапешт, украина, олаф шольц, кристиан линднер, франк-вальтер штайнмайер, хдс/хсс
В мире, Германия, Будапешт, Украина, Олаф Шольц, Кристиан Линднер, Франк-Вальтер Штайнмайер, ХДС/ХСС
Шольц выразил готовность обсудить более раннюю дату досрочных выборов

Шольц заявил, что готов обсудить более раннюю дату досрочных выборов в Германии

© AP Photo / Justin TallisОлаф Шольц
Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© AP Photo / Justin Tallis
Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 8 ноя - РИА Новости. Олаф Шольц готов к дискуссии в спокойной атмосфере о более ранней дате проведения досрочных выборов в Германии, заявил канцлер в ходе пресс-конференции на саммите Европейского политического сообщества в Будапеште.
"В среду вечером я уже заявил, что хотел бы поскорее реализовать досрочные выборы в Германии, чтобы уже вскоре после выхода СвДП из коалиции наступила ясность. Мы должны обсудить дату как можно спокойнее", - сказал он. Пресс-конференция транслировалась телеканалом Phoenix.
Шольц заявлял ранее, что намерен запросить вотум доверия у бундестага 15 января 2025 года, что позволит провести досрочные выборы в Германии в марте. Позднее лидер оппозиции и глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц потребовал у канцлера пойти на этот шаг до начала следующей недели, чтобы выборы прошли уже в январе.
В среду поздним вечером Шольц объявил, что попросил президента Франка-Вальтера Штайнмайера об увольнении главы минфина Кристиана Линднера (СвДП), отметив, что он был вынужден так поступить, чтобы предотвратить ущерб стране. Среди причин своего решения уволить Линднера он среди прочего назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета на 2025 год одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ. В четверг Штайнмайер отправил Линднера и двух министров от СвДП в отставку.
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