https://ria.ru/20241108/sholts-1982566966.html

В Германии предупредили Украину о новой угрозе

В Германии предупредили Украину о новой угрозе - РИА Новости, 08.11.2024

В Германии предупредили Украину о новой угрозе

Распад коалиционного правительства Свободной демократической партии (СвДП), социал-демократов (СДПГ) и "Зелёных" в Германии из-за увольнения министра финансов... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T03:10

2024-11-08T03:10

2024-11-08T15:42

специальная военная операция на украине

в мире

германия

украина

олаф шольц

кристиан линднер

бундестаг германии

франк-вальтер штайнмайер

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836949258_259:724:2188:1809_1920x0_80_0_0_a0875802d64a2251b8a03385e2fe8163.jpg

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Распад коалиционного правительства Свободной демократической партии (СвДП), социал-демократов (СДПГ) и "Зелёных" в Германии из-за увольнения министра финансов Кристиана Линднера из правительства канцлера Олафа Шольца может привести к отказу бундестага от включения в бюджет на следующий год плана финансовой помощи Украине, заявил заявил немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети X."По бюджету Германии на следующий год нет решения. Это значит, что на текущий момент — без парламентского большинства у коалиции Шольца — ни один евро из обещанной на 2025 год помощи в четыре миллиарда не достигнет Украины", — написал он.При этом, по мнению Репке, в Берлине всё еще могут договориться об отдельных инициативах по поставке Украине таких вооружений, как ЗРК IRIS-T и артиллерийский снаряды. Однако даже в этом случае Шольцу придется приложить усилия. СДПГ и "Зеленым" придется снова обратиться к фактически вышедших из коалиции свободных демократов или же договариваться с христианскими демократами — крупнейшим оппозиционным блоком ФРГ, сообщил Репке со ссылкой на источник в бундестаге.При этом, как сообщало агентство Reuters со ссылкой на источник в бюджетном комитете бундестага, ФРГ всё-таки сможет выделить помощь Киеву, так как эти средства являются ассигнованными и могут выплачиваться в составе временного бюджета.В среду поздним вечером канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что попросил президента Франка-Вальтера Штайнмайера об увольнении главы минфина Кристиана Линднера, отметив, что он был вынужден так поступить, чтобы предотвратить ущерб стране. Среди причин решения уволить Линднера он назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета на 2025 год одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ. В четверг Штайнмайер отправил Линднера в отставку.Линднер, в свою очередь, обвинял Шольца в "неамбициозности" и в том, что тот потребовал приостановить действие "долгового тормоза" ради помощи Украине.Шольц намерен в начале 2025 года запросить вотум доверия у бундестага, что позволит провести досрочные выборы в Германии в марте. Позднее лидер оппозиции и глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц потребовал у канцлера пойти на этот шаг уже на следующей неделе, чтобы выборы прошли в январе.

https://ria.ru/20241107/mask-1982528135.html

https://ria.ru/20241108/zelenskiy-1982558727.html

https://ria.ru/20241105/berbok-1982052662.html

германия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, украина, олаф шольц, кристиан линднер, бундестаг германии, франк-вальтер штайнмайер, киев