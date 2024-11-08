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В Германии предупредили Украину о новой угрозе - РИА Новости, 08.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
03:10 08.11.2024 (обновлено: 15:42 08.11.2024)
https://ria.ru/20241108/sholts-1982566966.html
В Германии предупредили Украину о новой угрозе
В Германии предупредили Украину о новой угрозе - РИА Новости, 08.11.2024
В Германии предупредили Украину о новой угрозе
Распад коалиционного правительства Свободной демократической партии (СвДП), социал-демократов (СДПГ) и "Зелёных" в Германии из-за увольнения министра финансов... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T03:10
2024-11-08T15:42
специальная военная операция на украине
в мире
германия
украина
олаф шольц
кристиан линднер
бундестаг германии
франк-вальтер штайнмайер
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Распад коалиционного правительства Свободной демократической партии (СвДП), социал-демократов (СДПГ) и "Зелёных" в Германии из-за увольнения министра финансов Кристиана Линднера из правительства канцлера Олафа Шольца может привести к отказу бундестага от включения в бюджет на следующий год плана финансовой помощи Украине, заявил заявил немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети X."По бюджету Германии на следующий год нет решения. Это значит, что на текущий момент — без парламентского большинства у коалиции Шольца — ни один евро из обещанной на 2025 год помощи в четыре миллиарда не достигнет Украины", — написал он.При этом, по мнению Репке, в Берлине всё еще могут договориться об отдельных инициативах по поставке Украине таких вооружений, как ЗРК IRIS-T и артиллерийский снаряды. Однако даже в этом случае Шольцу придется приложить усилия. СДПГ и "Зеленым" придется снова обратиться к фактически вышедших из коалиции свободных демократов или же договариваться с христианскими демократами — крупнейшим оппозиционным блоком ФРГ, сообщил Репке со ссылкой на источник в бундестаге.При этом, как сообщало агентство Reuters со ссылкой на источник в бюджетном комитете бундестага, ФРГ всё-таки сможет выделить помощь Киеву, так как эти средства являются ассигнованными и могут выплачиваться в составе временного бюджета.В среду поздним вечером канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что попросил президента Франка-Вальтера Штайнмайера об увольнении главы минфина Кристиана Линднера, отметив, что он был вынужден так поступить, чтобы предотвратить ущерб стране. Среди причин решения уволить Линднера он назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета на 2025 год одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ. В четверг Штайнмайер отправил Линднера в отставку.Линднер, в свою очередь, обвинял Шольца в "неамбициозности" и в том, что тот потребовал приостановить действие "долгового тормоза" ради помощи Украине.Шольц намерен в начале 2025 года запросить вотум доверия у бундестага, что позволит провести досрочные выборы в Германии в марте. Позднее лидер оппозиции и глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц потребовал у канцлера пойти на этот шаг уже на следующей неделе, чтобы выборы прошли в январе.
https://ria.ru/20241107/mask-1982528135.html
https://ria.ru/20241108/zelenskiy-1982558727.html
https://ria.ru/20241105/berbok-1982052662.html
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в мире, германия, украина, олаф шольц, кристиан линднер, бундестаг германии, франк-вальтер штайнмайер, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина, Олаф Шольц, Кристиан Линднер, Бундестаг Германии, Франк-Вальтер Штайнмайер, Киев
В Германии предупредили Украину о новой угрозе

Журналист Репке: распад коалиции Шольца может оставить Киев без обещанной помощи

© AP Photo / Markus SchreiberЗдание парламента Германии в Берлине
Здание парламента Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Здание парламента Германии в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Распад коалиционного правительства Свободной демократической партии (СвДП), социал-демократов (СДПГ) и "Зелёных" в Германии из-за увольнения министра финансов Кристиана Линднера из правительства канцлера Олафа Шольца может привести к отказу бундестага от включения в бюджет на следующий год плана финансовой помощи Украине, заявил заявил немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети X.
"По бюджету Германии на следующий год нет решения. Это значит, что на текущий момент — без парламентского большинства у коалиции Шольца — ни один евро из обещанной на 2025 год помощи в четыре миллиарда не достигнет Украины", — написал он.
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При этом, по мнению Репке, в Берлине всё еще могут договориться об отдельных инициативах по поставке Украине таких вооружений, как ЗРК IRIS-T и артиллерийский снаряды. Однако даже в этом случае Шольцу придется приложить усилия. СДПГ и "Зеленым" придется снова обратиться к фактически вышедших из коалиции свободных демократов или же договариваться с христианскими демократами — крупнейшим оппозиционным блоком ФРГ, сообщил Репке со ссылкой на источник в бундестаге.
При этом, как сообщало агентство Reuters со ссылкой на источник в бюджетном комитете бундестага, ФРГ всё-таки сможет выделить помощь Киеву, так как эти средства являются ассигнованными и могут выплачиваться в составе временного бюджета.
В среду поздним вечером канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что попросил президента Франка-Вальтера Штайнмайера об увольнении главы минфина Кристиана Линднера, отметив, что он был вынужден так поступить, чтобы предотвратить ущерб стране. Среди причин решения уволить Линднера он назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета на 2025 год одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ. В четверг Штайнмайер отправил Линднера в отставку.
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Линднер, в свою очередь, обвинял Шольца в "неамбициозности" и в том, что тот потребовал приостановить действие "долгового тормоза" ради помощи Украине.
Шольц намерен в начале 2025 года запросить вотум доверия у бундестага, что позволит провести досрочные выборы в Германии в марте. Позднее лидер оппозиции и глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц потребовал у канцлера пойти на этот шаг уже на следующей неделе, чтобы выборы прошли в январе.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияУкраинаОлаф ШольцКристиан ЛинднерБундестаг ГерманииФранк-Вальтер ШтайнмайерКиев
 
 
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