В Германии предупредили Украину о новой угрозе
Журналист Репке: распад коалиции Шольца может оставить Киев без обещанной помощи
© AP Photo / Markus SchreiberЗдание парламента Германии в Берлине
© AP Photo / Markus Schreiber
Здание парламента Германии в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Распад коалиционного правительства Свободной демократической партии (СвДП), социал-демократов (СДПГ) и "Зелёных" в Германии из-за увольнения министра финансов Кристиана Линднера из правительства канцлера Олафа Шольца может привести к отказу бундестага от включения в бюджет на следующий год плана финансовой помощи Украине, заявил заявил немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети X.
"По бюджету Германии на следующий год нет решения. Это значит, что на текущий момент — без парламентского большинства у коалиции Шольца — ни один евро из обещанной на 2025 год помощи в четыре миллиарда не достигнет Украины", — написал он.
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При этом, по мнению Репке, в Берлине всё еще могут договориться об отдельных инициативах по поставке Украине таких вооружений, как ЗРК IRIS-T и артиллерийский снаряды. Однако даже в этом случае Шольцу придется приложить усилия. СДПГ и "Зеленым" придется снова обратиться к фактически вышедших из коалиции свободных демократов или же договариваться с христианскими демократами — крупнейшим оппозиционным блоком ФРГ, сообщил Репке со ссылкой на источник в бундестаге.
При этом, как сообщало агентство Reuters со ссылкой на источник в бюджетном комитете бундестага, ФРГ всё-таки сможет выделить помощь Киеву, так как эти средства являются ассигнованными и могут выплачиваться в составе временного бюджета.
В среду поздним вечером канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что попросил президента Франка-Вальтера Штайнмайера об увольнении главы минфина Кристиана Линднера, отметив, что он был вынужден так поступить, чтобы предотвратить ущерб стране. Среди причин решения уволить Линднера он назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета на 2025 год одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ. В четверг Штайнмайер отправил Линднера в отставку.
Линднер, в свою очередь, обвинял Шольца в "неамбициозности" и в том, что тот потребовал приостановить действие "долгового тормоза" ради помощи Украине.
Шольц намерен в начале 2025 года запросить вотум доверия у бундестага, что позволит провести досрочные выборы в Германии в марте. Позднее лидер оппозиции и глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц потребовал у канцлера пойти на этот шаг уже на следующей неделе, чтобы выборы прошли в январе.