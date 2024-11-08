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Немецкий депутат: приход Трампа к власти сулит проблемы для Европы - РИА Новости, 08.11.2024
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04:06 08.11.2024
https://ria.ru/20241108/shmidt-1982568735.html
Немецкий депутат: приход Трампа к власти сулит проблемы для Европы
Немецкий депутат: приход Трампа к власти сулит проблемы для Европы - РИА Новости, 08.11.2024
Немецкий депутат: приход Трампа к власти сулит проблемы для Европы
Приход Дональда Трампа к власти в США сулит проблемы для производителей в Европе, такое мнение выразил в своем комментарии для РИА Новости депутат бундестага от РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T04:06
2024-11-08T04:06
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БЕРЛИН, 8 ноя - РИА Новости. Приход Дональда Трампа к власти в США сулит проблемы для производителей в Европе, такое мнение выразил в своем комментарии для РИА Новости депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Евгений Шмидт. Собеседник агентства отметил, что нынешний кризис в правительстве ФРГ происходит на фоне прихода к власти в США Дональда Трампа. "Трамп будет проводить жесткую национальную политику, которая обернется для Европы и, в частности, для национальных производителей ФРГ, которые уже сейчас на ладан дышат, дополнительными проблемами. То есть ничего хорошего Германии от прихода Трампа к власти ожидать не следует. Поэтому это, наверное, усугубит и дальше экономические проблемы ФРГ", - сказал Шмидт. По мнению эксперта, у Трампа "прослеживается четкий протекционизм в интересах США, поэтому, скорей всего, Америка и дальше будет поддерживать свою экономику, скармливая ей остатки экономики Еврозоны и, в частности, Германии". В среду поздним вечером канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что попросил президента Франка-Вальтера Штайнмайера об увольнении главы Минфина Кристиана Линднера (СвДП), отметив, что он был вынужден так поступить, чтобы предотвратить ущерб стране. Среди причин своего решения уволить Линднера он среди прочего назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета на 2025 год одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ. Линднер, в свою очередь, обвинил Шольца в "неамбициозности" и том, что тот потребовал приостановить действие "долгового тормоза" (законодательно утвержденное ограничение новых заимствований для госбюджета). Шольц намерен в начале 2025 года запросить вотум доверия у бундестага, что позволит провести досрочные выборы в Германии в марте. Позднее, лидер оппозиции и глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц потребовал у канцлера пойти на этот шаг уже на следующей неделе, дабы выборы прошли в январе. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241108/orban-1982561603.html
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nbc, хдс/хсс, нато, евгений шмидт, олаф шольц, дональд трамп, украина, германия, сша, в мире, справки
NBC, ХДС/ХСС, НАТО, Евгений Шмидт, Олаф Шольц, Дональд Трамп, Украина, Германия, США, В мире, Справки
Немецкий депутат: приход Трампа к власти сулит проблемы для Европы

Шмидт: приход Трампа к власти в США сулит проблемы для производителей в Европе

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп после выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
Дональд Трамп после выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп после выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. Архивное фото
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БЕРЛИН, 8 ноя - РИА Новости. Приход Дональда Трампа к власти в США сулит проблемы для производителей в Европе, такое мнение выразил в своем комментарии для РИА Новости депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Евгений Шмидт.
Собеседник агентства отметил, что нынешний кризис в правительстве ФРГ происходит на фоне прихода к власти в США Дональда Трампа.
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"Трамп будет проводить жесткую национальную политику, которая обернется для Европы и, в частности, для национальных производителей ФРГ, которые уже сейчас на ладан дышат, дополнительными проблемами. То есть ничего хорошего Германии от прихода Трампа к власти ожидать не следует. Поэтому это, наверное, усугубит и дальше экономические проблемы ФРГ", - сказал Шмидт.
По мнению эксперта, у Трампа "прослеживается четкий протекционизм в интересах США, поэтому, скорей всего, Америка и дальше будет поддерживать свою экономику, скармливая ей остатки экономики Еврозоны и, в частности, Германии".
В среду поздним вечером канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что попросил президента Франка-Вальтера Штайнмайера об увольнении главы Минфина Кристиана Линднера (СвДП), отметив, что он был вынужден так поступить, чтобы предотвратить ущерб стране. Среди причин своего решения уволить Линднера он среди прочего назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета на 2025 год одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ.
Линднер, в свою очередь, обвинил Шольца в "неамбициозности" и том, что тот потребовал приостановить действие "долгового тормоза" (законодательно утвержденное ограничение новых заимствований для госбюджета). Шольц намерен в начале 2025 года запросить вотум доверия у бундестага, что позволит провести досрочные выборы в Германии в марте. Позднее, лидер оппозиции и глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц потребовал у канцлера пойти на этот шаг уже на следующей неделе, дабы выборы прошли в январе.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
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Вчера, 03:00
 
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