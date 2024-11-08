https://ria.ru/20241108/servis-1982604999.html
"Мой экспорт" запускает обновленный сервис анализа торговых барьеров
"Мой экспорт" запускает обновленный сервис анализа торговых барьеров - РИА Новости, 08.11.2024
"Мой экспорт" запускает обновленный сервис анализа торговых барьеров
На цифровой платформе "Мой экспорт" Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) запущена обновленная версия сервиса "Барьеры и требования рынков",... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T11:09
2024-11-08T11:09
2024-11-08T11:09
экономика
россия
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. На цифровой платформе "Мой экспорт" Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) запущена обновленная версия сервиса "Барьеры и требования рынков", сообщает центр."Его главная задача - упрощение процесса поиска информации, необходимой российским предприятиям для оценки уровня доступа на международные рынки", - говорится в сообщении.Среди ключевых нововведений - функция "Сравнение торговых режимов". Она предоставляет пользователям возможность анализировать условия поставки российской продукции на рынки двух или трех стран одновременно. Помимо этого, улучшена работа страновых и товарных фильтров. Добавлена возможность скачивания отчетов в формате PDF. Внесены изменения в визуальное представление результатов запросов.Эти нововведения позволяют проще и быстрее находить необходимые данные о таможенных тарифах и ограничительных мерах зарубежных стран.Разработчики сервиса приглашают всех пользователей присоединиться к тестированию обновленного сервиса и поделиться своим мнением, ответив на вопросы: насколько интуитивно понятно было пользоваться сервисом, что больше всего понравилось и не понравилось в новом сервисе, чего не хватает в сервисе.Ответы и комментарии в свободной форме можно отправлять на электронную почту.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ)
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. На цифровой платформе "Мой экспорт" Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) запущена обновленная версия сервиса "Барьеры и требования рынков", сообщает центр.
"Его главная задача - упрощение процесса поиска информации, необходимой российским предприятиям для оценки уровня доступа на международные рынки", - говорится в сообщении.
Среди ключевых нововведений - функция "Сравнение торговых режимов". Она предоставляет пользователям возможность анализировать условия поставки российской продукции на рынки двух или трех стран одновременно. Помимо этого, улучшена работа страновых и товарных фильтров. Добавлена возможность скачивания отчетов в формате PDF. Внесены изменения в визуальное представление результатов запросов.
Эти нововведения позволяют проще и быстрее находить необходимые данные о таможенных тарифах и ограничительных мерах зарубежных стран.
Разработчики сервиса приглашают всех пользователей присоединиться к тестированию обновленного сервиса и поделиться своим мнением, ответив на вопросы: насколько интуитивно понятно было пользоваться сервисом, что больше всего понравилось и не понравилось в новом сервисе, чего не хватает в сервисе.
Ответы и комментарии в свободной форме можно отправлять на электронную почту
.