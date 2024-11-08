https://ria.ru/20241108/serbiya-1982767259.html
В МИД высказались о режиме протектората над Республикой Сербской
В МИД высказались о режиме протектората над Республикой Сербской - РИА Новости, 08.11.2024
В МИД высказались о режиме протектората над Республикой Сербской
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко принял находящегося в Москве с рабочим визитом председателя Народной скупщины Республики Сербской... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T21:52
2024-11-08T21:52
2024-11-08T21:52
в мире
россия
босния и герцеговина
республика сербская
александр грушко
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко принял находящегося в Москве с рабочим визитом председателя Народной скупщины Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Ненада Стевандича, с российской стороны было указано на необходимость скорейшего упразднения неоколониального режима внешнего протектората над независимой Боснией и Герцеговиной, сообщил МИД РФ. "Состоялся обстоятельный обмен мнениями по повестке двусторонних связей между Россией и Республикой Сербской, акцентировано взаимное стремление к их дальнейшему совершенствованию, наращиванию политического диалога, расширению сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях", - говорится в сообщении ведомства по итогам встречи. Как уточнили в министерстве, было отмечено совпадение подходов к актуальным международным вопросам, обозначена готовность совместными усилиями способствовать укреплению мира, стабильности и безопасности на Балканах. "С российской стороны подчеркнута принципиальная поддержка Общего рамочного (Дейтонского) соглашения о мире в Боснии и Герцеговине 1995 года, его принципов равенства трех государствообразующих народов и двух энтитетов с широкими конституционными полномочиями, указано на необходимость скорейшего упразднения неоколониального режима внешнего протектората над независимой Боснией и Герцеговиной", - сообщил МИД РФ.
https://ria.ru/20241104/serbiya-1981746579.html
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в мире, россия, босния и герцеговина, республика сербская, александр грушко
В мире, Россия, Босния и Герцеговина, Республика Сербская, Александр Грушко
В МИД высказались о режиме протектората над Республикой Сербской
МИД РФ: неоколониальный протекторат над Республикой Сербской нужно упразднить
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко принял находящегося в Москве с рабочим визитом председателя Народной скупщины Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Ненада Стевандича, с российской стороны было указано на необходимость скорейшего упразднения неоколониального режима внешнего протектората над независимой Боснией и Герцеговиной, сообщил МИД РФ.
"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по повестке двусторонних связей между Россией и Республикой Сербской, акцентировано взаимное стремление к их дальнейшему совершенствованию, наращиванию политического диалога, расширению сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях", - говорится в сообщении ведомства по итогам встречи.
Как уточнили в министерстве, было отмечено совпадение подходов к актуальным международным вопросам, обозначена готовность совместными усилиями способствовать укреплению мира, стабильности и безопасности на Балканах
.
"С российской стороны подчеркнута принципиальная поддержка Общего рамочного (Дейтонского) соглашения о мире в Боснии и Герцеговине 1995 года, его принципов равенства трех государствообразующих народов и двух энтитетов с широкими конституционными полномочиями, указано на необходимость скорейшего упразднения неоколониального режима внешнего протектората над независимой Боснией и Герцеговиной", - сообщил МИД РФ.