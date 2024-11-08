https://ria.ru/20241108/sanktsii-1982686553.html

Посольство осудило санкции Британии против КНР за военную помощь России

Посольство осудило санкции Британии против КНР за военную помощь России - РИА Новости, 08.11.2024

Посольство осудило санкции Британии против КНР за военную помощь России

Китай призывает Великобританию исправить ошибки и отменить санкции против китайских компаний за якобы помощь РФ, заявило посольство КНР в Великобритании. РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T15:29

2024-11-08T15:29

2024-11-08T16:23

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ПЕКИН, 8 ноя - РИА Новости. Китай призывает Великобританию исправить ошибки и отменить санкции против китайских компаний за якобы помощь РФ, заявило посольство КНР в Великобритании."Эти действия Великобритании нарушают международное право и наносят ущерб законным правам и интересам китайских компаний. Китай выступает решительно против этого и сделал британской стороне серьезное представление", - говорится в сообщении."Китай примет необходимые меры, чтобы защитить свои законные интересы", - подчеркнули в посольстве.

https://ria.ru/20241107/putin-1982531202.html

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