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Посольство осудило санкции Британии против КНР за военную помощь России
Посольство осудило санкции Британии против КНР за военную помощь России - РИА Новости, 08.11.2024
Посольство осудило санкции Британии против КНР за военную помощь России
Китай призывает Великобританию исправить ошибки и отменить санкции против китайских компаний за якобы помощь РФ, заявило посольство КНР в Великобритании. РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T15:29
2024-11-08T15:29
2024-11-08T16:23
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ПЕКИН, 8 ноя - РИА Новости. Китай призывает Великобританию исправить ошибки и отменить санкции против китайских компаний за якобы помощь РФ, заявило посольство КНР в Великобритании."Эти действия Великобритании нарушают международное право и наносят ущерб законным правам и интересам китайских компаний. Китай выступает решительно против этого и сделал британской стороне серьезное представление", - говорится в сообщении."Китай примет необходимые меры, чтобы защитить свои законные интересы", - подчеркнули в посольстве.
https://ria.ru/20241107/putin-1982531202.html
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В мире, Китай, Великобритания, Россия
Посольство осудило санкции Британии против КНР за военную помощь России
Посольство: санкции Британии против КНР нарушают международное право