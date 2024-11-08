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Посольство осудило санкции Британии против КНР за военную помощь России - РИА Новости, 08.11.2024
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15:29 08.11.2024 (обновлено: 16:23 08.11.2024)
https://ria.ru/20241108/sanktsii-1982686553.html
Посольство осудило санкции Британии против КНР за военную помощь России
Посольство осудило санкции Британии против КНР за военную помощь России - РИА Новости, 08.11.2024
Посольство осудило санкции Британии против КНР за военную помощь России
Китай призывает Великобританию исправить ошибки и отменить санкции против китайских компаний за якобы помощь РФ, заявило посольство КНР в Великобритании. РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T15:29
2024-11-08T16:23
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ПЕКИН, 8 ноя - РИА Новости. Китай призывает Великобританию исправить ошибки и отменить санкции против китайских компаний за якобы помощь РФ, заявило посольство КНР в Великобритании."Эти действия Великобритании нарушают международное право и наносят ущерб законным правам и интересам китайских компаний. Китай выступает решительно против этого и сделал британской стороне серьезное представление", - говорится в сообщении."Китай примет необходимые меры, чтобы защитить свои законные интересы", - подчеркнули в посольстве.
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в мире, китай, великобритания, россия
В мире, Китай, Великобритания, Россия
Посольство осудило санкции Британии против КНР за военную помощь России

Посольство: санкции Британии против КНР нарушают международное право

© AP Photo / Frank AugsteinФлаги Великобритании
Флаги Великобритании - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© AP Photo / Frank Augstein
Флаги Великобритании. Архивное фото
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ПЕКИН, 8 ноя - РИА Новости. Китай призывает Великобританию исправить ошибки и отменить санкции против китайских компаний за якобы помощь РФ, заявило посольство КНР в Великобритании.
"Эти действия Великобритании нарушают международное право и наносят ущерб законным правам и интересам китайских компаний. Китай выступает решительно против этого и сделал британской стороне серьезное представление", - говорится в сообщении.
"Китай примет необходимые меры, чтобы защитить свои законные интересы", - подчеркнули в посольстве.
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