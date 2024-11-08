https://ria.ru/20241108/sanktsii-1982296517.html
Включили заднюю: США приняли странное решение по России
Включили заднюю: США приняли странное решение по России - РИА Новости, 08.11.2024
Включили заднюю: США приняли странное решение по России
Вашингтон снял санкции с российских банков — правда, с очень большими оговорками. При этом на словах американцы все еще обещают отрезать Москву от западной... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T08:00
2024-11-08T08:00
2024-11-08T12:18
экономика
цены на нефть
россия
европа
сша
евросоюз
g7
urals
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости, Елена Савельева. Вашингтон снял санкции с российских банков — правда, с очень большими оговорками. При этом на словах американцы все еще обещают отрезать Москву от западной финансовой системы. О причинах такой "гибкости" — в материале РИА Новости.Аккуратно вывелиУправление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США разрешило совершать сделки, связанные с энергетикой, с банком "Открытие", "Зенит", "Санкт-Петербург", Совкомбанком, Сбербанком, ВТБ, Альфа-банком, Внешэкономбанком, Росбанком, Национальным клиринговым центром (НКЦ) и Банком России. Из-под санкций также вывели их "дочек" и подконтрольные структуры (с долей от 50%).Как поясняют чиновники, речь идет о добыче, переработке, транспортировке и покупке нефти и нефтепродуктов, природного газа, а также прочих энергоносителей, в том числе угля, древесины, любых изотопов урана и возобновляемых источников энергии.Послабления временные — до 30 апреля. Потом ограничения могут вернуть или даже ужесточить.Не потерять поставкиОсновная цель очевидна: как обычно, подстраховать себя, чтобы избежать перебоев в обеспечении энергоресурсами в зимний период, когда потребление достигает пика.Особенно это актуально в условиях высокой инфляции."Перебои с поставками энергоресурсов повышают цены на них, а из-за этого дорожают продукты и другие товары. То есть возникает новый всплеск инфляции", — поясняет вице-президент аналитической компании "Борселл" Ольга ВеретенниковаМожно было бы предположить, что американцы беспокоятся и о европейцах, которым пришлось пережить суровый энергетический кризис, когда Запад отказался от дешевого российского топлива.Однако, констатируют наблюдатели, США ослабляют запреты только там, где это им самим выгодно. Собственные торговые и экономические интересы — на первом месте.Европу же, наоборот, то и дело подталкивают к новым санкциям. Яркий пример: давление Вашингтона на ЕС по поводу российских титана и палладия.Разделяй и властвуйЭто стратегически важные материалы: от титана сильно зависит авиационная и атомная промышленность, палладий нужен для чипов и автомобильных катализаторов. В ЕС до сих пор запрещать их поставки не решались."Сильно пострадали бы высокотехнологичные отрасли ведущих европейских стран. Та же Airbus получала половину титана именно из России", — отмечает гендиректор консалтинговой компании "Элементум технолоджис" Вадим Тымчик.Из-за перспективы санкций палладий уже подорожал на четверть, до 1240 долларов за тройскую унцию.США продолжают сталкивать Европу на Россию, добавляет Глеб Стяжкин, инвестиционный аналитик KasCapital.А что с потолкомНа Западе тем временем не перестают удивляться, почему не действуют санкции G7 (принятые тоже по инициативе Вашингтона) на морские поставки российской нефти.Практически все продается дороже потолка в 60 долларов за баррель, установленного "семеркой". Уже третий год западные компании, включая BP, Shell и TotalEnergies, закупаются этой нефтью, хотя обязаны следить за своими логистическими цепочками, сетует французская Le Monde.Россия просто переориентировала экспорт, а Европа и G7 наладили импорт из других стран. Фактически объем продаваемой нефти в мире не изменился. И все схемы обхода запретов давно известны."Например, приобретают "индийскую" нефть, которая на самом деле российская, но дороже. Конечно, и Москва в подобных схемах несет определенные издержки. Но, как показали практика и время, эти издержки постепенно и неуклонно сокращаются", — говорит независимый эксперт в сфере частных инвестиций Руслан Пичугин.В итоге российская Urals торгуется в районе 69 долларов, Brent — 75. Разница невелика, почти так же было и до санкций. Как сообщает Le Monde, некоторые депутаты в Европарламенте вообще предлагают отменить запреты, раз все равно они неэффективны. А усиление ограничений — очередные ненужные риски для мировой экономики.
https://ria.ru/20240924/toplivo-1974297097.html
https://ria.ru/20241003/energetika-1976027263.html
https://ria.ru/20241104/metally-1981413980.html
https://ria.ru/20241108/vino-1982519291.html
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экономика, цены на нефть, россия, европа, сша, евросоюз, g7, urals, brent, санкции в отношении россии, открытие (банк), совкомбанк, сбербанк россии, втб (банк), банк зенит, национальный клиринговый центр (нкц)
Экономика, Цены на нефть, Россия, Европа, США, Евросоюз, G7, Urals, Brent, Санкции в отношении России, Открытие (банк), Совкомбанк, Сбербанк России, ВТБ (банк), Банк Зенит, Национальный клиринговый центр (НКЦ)
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости, Елена Савельева. Вашингтон снял санкции с российских банков — правда, с очень большими оговорками. При этом на словах американцы все еще обещают отрезать Москву от западной финансовой системы. О причинах такой "гибкости" — в материале РИА Новости.
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США разрешило
совершать сделки, связанные с энергетикой, с банком "Открытие", "Зенит", "Санкт-Петербург", Совкомбанком, Сбербанком, ВТБ, Альфа-банком, Внешэкономбанком, Росбанком, Национальным клиринговым центром (НКЦ) и Банком России. Из-под санкций также вывели их "дочек" и подконтрольные структуры (с долей от 50%).
Как поясняют чиновники, речь идет о добыче, переработке, транспортировке и покупке нефти и нефтепродуктов, природного газа, а также прочих энергоносителей, в том числе угля, древесины, любых изотопов урана и возобновляемых источников энергии.
Послабления временные — до 30 апреля. Потом ограничения могут вернуть или даже ужесточить.
Основная цель очевидна: как обычно, подстраховать себя, чтобы избежать перебоев в обеспечении энергоресурсами в зимний период, когда потребление достигает пика.
Особенно это актуально в условиях высокой инфляции.
«
"Перебои с поставками энергоресурсов повышают цены на них, а из-за этого дорожают продукты и другие товары. То есть возникает новый всплеск инфляции", — поясняет вице-президент аналитической компании "Борселл" Ольга Веретенникова
Можно было бы предположить, что американцы беспокоятся и о европейцах, которым пришлось пережить суровый энергетический кризис, когда Запад отказался от дешевого российского топлива.
Однако, констатируют наблюдатели, США ослабляют запреты только там, где это им самим выгодно. Собственные торговые и экономические интересы — на первом месте.
Европу же, наоборот, то и дело подталкивают к новым санкциям. Яркий пример: давление Вашингтона на ЕС по поводу российских титана и палладия.
Это стратегически важные материалы: от титана сильно зависит авиационная и атомная промышленность, палладий нужен для чипов и автомобильных катализаторов. В ЕС до сих пор запрещать их поставки не решались.
"Сильно пострадали бы высокотехнологичные отрасли ведущих европейских стран. Та же Airbus получала половину титана именно из России", — отмечает гендиректор консалтинговой компании "Элементум технолоджис" Вадим Тымчик.
Из-за перспективы санкций палладий уже подорожал на четверть, до 1240 долларов за тройскую унцию.
США продолжают сталкивать Европу на Россию, добавляет Глеб Стяжкин, инвестиционный аналитик KasCapital.
На Западе тем временем не перестают удивляться, почему не действуют санкции G7 (принятые тоже по инициативе Вашингтона) на морские поставки российской нефти.
«
Практически все продается дороже потолка в 60 долларов за баррель, установленного "семеркой". Уже третий год западные компании, включая BP, Shell и TotalEnergies, закупаются этой нефтью, хотя обязаны следить за своими логистическими цепочками, сетует французская Le Monde.
Россия просто переориентировала экспорт, а Европа и G7 наладили импорт из других стран. Фактически объем продаваемой нефти в мире не изменился. И все схемы обхода запретов давно известны.
«
"Например, приобретают "индийскую" нефть, которая на самом деле российская, но дороже. Конечно, и Москва в подобных схемах несет определенные издержки. Но, как показали практика и время, эти издержки постепенно и неуклонно сокращаются", — говорит независимый эксперт в сфере частных инвестиций Руслан Пичугин.
В итоге российская Urals торгуется в районе 69 долларов, Brent — 75. Разница невелика, почти так же было и до санкций.
Как сообщает Le Monde, некоторые депутаты в Европарламенте вообще предлагают отменить запреты, раз все равно они неэффективны. А усиление ограничений — очередные ненужные риски для мировой экономики.