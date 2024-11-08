https://ria.ru/20241108/sanktsii-1982296517.html

Включили заднюю: США приняли странное решение по России

Включили заднюю: США приняли странное решение по России - РИА Новости, 08.11.2024

Включили заднюю: США приняли странное решение по России

Вашингтон снял санкции с российских банков — правда, с очень большими оговорками. При этом на словах американцы все еще обещают отрезать Москву от западной... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T08:00

2024-11-08T08:00

2024-11-08T12:18

экономика

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости, Елена Савельева. Вашингтон снял санкции с российских банков — правда, с очень большими оговорками. При этом на словах американцы все еще обещают отрезать Москву от западной финансовой системы. О причинах такой "гибкости" — в материале РИА Новости.Аккуратно вывелиУправление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США разрешило совершать сделки, связанные с энергетикой, с банком "Открытие", "Зенит", "Санкт-Петербург", Совкомбанком, Сбербанком, ВТБ, Альфа-банком, Внешэкономбанком, Росбанком, Национальным клиринговым центром (НКЦ) и Банком России. Из-под санкций также вывели их "дочек" и подконтрольные структуры (с долей от 50%).Как поясняют чиновники, речь идет о добыче, переработке, транспортировке и покупке нефти и нефтепродуктов, природного газа, а также прочих энергоносителей, в том числе угля, древесины, любых изотопов урана и возобновляемых источников энергии.Послабления временные — до 30 апреля. Потом ограничения могут вернуть или даже ужесточить.Не потерять поставкиОсновная цель очевидна: как обычно, подстраховать себя, чтобы избежать перебоев в обеспечении энергоресурсами в зимний период, когда потребление достигает пика.Особенно это актуально в условиях высокой инфляции."Перебои с поставками энергоресурсов повышают цены на них, а из-за этого дорожают продукты и другие товары. То есть возникает новый всплеск инфляции", — поясняет вице-президент аналитической компании "Борселл" Ольга ВеретенниковаМожно было бы предположить, что американцы беспокоятся и о европейцах, которым пришлось пережить суровый энергетический кризис, когда Запад отказался от дешевого российского топлива.Однако, констатируют наблюдатели, США ослабляют запреты только там, где это им самим выгодно. Собственные торговые и экономические интересы — на первом месте.Европу же, наоборот, то и дело подталкивают к новым санкциям. Яркий пример: давление Вашингтона на ЕС по поводу российских титана и палладия.Разделяй и властвуйЭто стратегически важные материалы: от титана сильно зависит авиационная и атомная промышленность, палладий нужен для чипов и автомобильных катализаторов. В ЕС до сих пор запрещать их поставки не решались."Сильно пострадали бы высокотехнологичные отрасли ведущих европейских стран. Та же Airbus получала половину титана именно из России", — отмечает гендиректор консалтинговой компании "Элементум технолоджис" Вадим Тымчик.Из-за перспективы санкций палладий уже подорожал на четверть, до 1240 долларов за тройскую унцию.США продолжают сталкивать Европу на Россию, добавляет Глеб Стяжкин, инвестиционный аналитик KasCapital.А что с потолкомНа Западе тем временем не перестают удивляться, почему не действуют санкции G7 (принятые тоже по инициативе Вашингтона) на морские поставки российской нефти.Практически все продается дороже потолка в 60 долларов за баррель, установленного "семеркой". Уже третий год западные компании, включая BP, Shell и TotalEnergies, закупаются этой нефтью, хотя обязаны следить за своими логистическими цепочками, сетует французская Le Monde.Россия просто переориентировала экспорт, а Европа и G7 наладили импорт из других стран. Фактически объем продаваемой нефти в мире не изменился. И все схемы обхода запретов давно известны."Например, приобретают "индийскую" нефть, которая на самом деле российская, но дороже. Конечно, и Москва в подобных схемах несет определенные издержки. Но, как показали практика и время, эти издержки постепенно и неуклонно сокращаются", — говорит независимый эксперт в сфере частных инвестиций Руслан Пичугин.В итоге российская Urals торгуется в районе 69 долларов, Brent — 75. Разница невелика, почти так же было и до санкций. Как сообщает Le Monde, некоторые депутаты в Европарламенте вообще предлагают отменить запреты, раз все равно они неэффективны. А усиление ограничений — очередные ненужные риски для мировой экономики.

https://ria.ru/20240924/toplivo-1974297097.html

https://ria.ru/20241003/energetika-1976027263.html

https://ria.ru/20241104/metally-1981413980.html

https://ria.ru/20241108/vino-1982519291.html

россия

европа

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