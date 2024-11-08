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Жителя Рыбинска обвинили в госизмене

Жителя Рыбинска обвинили в госизмене - РИА Новости, 08.11.2024

Жителя Рыбинска обвинили в госизмене

Житель Рыбинска обвиняется в госизмене за сбор данных об объектах Вооруженных сил России по заданию украинского куратора, сообщает УФСБ по Ярославской области. РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T16:36

2024-11-08T16:36

2024-11-08T16:36

происшествия

россия

ярославская область

рыбинск

министерство обороны украины

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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Житель Рыбинска обвиняется в госизмене за сбор данных об объектах Вооруженных сил России по заданию украинского куратора, сообщает УФСБ по Ярославской области. Сообщается, что УФСБ России по Ярославской области задержало гражданина России, жителя Рыбинска 1996 года рождения, "инициативно установившего контакт с представителем запрещённой в Российской Федерации организации, использующейся Главным управлением разведки министерства обороны Украины". "Установлено, что задержанный по заданию украинского куратора осуществлял сбор и передачу сведений об объектах ВС России. В ходе обыска у него изъяты средства связи, содержащие переписку, полностью изобличающую его противоправную деятельность. Следственным отделом УФСБ России по Ярославской области возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ "Государственная измена", - говорится в сообщении. По данным УФСБ, Кировским городским судом Ярославля обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. "Совершение государственной измены предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы", - подчеркивают в УФСБ.

https://ria.ru/20241029/fsb-1980644902.html

россия

ярославская область

рыбинск

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происшествия, россия, ярославская область, рыбинск, министерство обороны украины