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Жителя Рыбинска обвинили в госизмене - РИА Новости, 08.11.2024
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16:36 08.11.2024
https://ria.ru/20241108/rybinsk-1982719679.html
Жителя Рыбинска обвинили в госизмене
Жителя Рыбинска обвинили в госизмене - РИА Новости, 08.11.2024
Жителя Рыбинска обвинили в госизмене
Житель Рыбинска обвиняется в госизмене за сбор данных об объектах Вооруженных сил России по заданию украинского куратора, сообщает УФСБ по Ярославской области. РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T16:36
2024-11-08T16:36
происшествия
россия
ярославская область
рыбинск
министерство обороны украины
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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Житель Рыбинска обвиняется в госизмене за сбор данных об объектах Вооруженных сил России по заданию украинского куратора, сообщает УФСБ по Ярославской области. Сообщается, что УФСБ России по Ярославской области задержало гражданина России, жителя Рыбинска 1996 года рождения, "инициативно установившего контакт с представителем запрещённой в Российской Федерации организации, использующейся Главным управлением разведки министерства обороны Украины". "Установлено, что задержанный по заданию украинского куратора осуществлял сбор и передачу сведений об объектах ВС России. В ходе обыска у него изъяты средства связи, содержащие переписку, полностью изобличающую его противоправную деятельность. Следственным отделом УФСБ России по Ярославской области возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ "Государственная измена", - говорится в сообщении. По данным УФСБ, Кировским городским судом Ярославля обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. "Совершение государственной измены предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы", - подчеркивают в УФСБ.
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россия
ярославская область
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происшествия, россия, ярославская область, рыбинск, министерство обороны украины
Происшествия, Россия, Ярославская область, Рыбинск, Министерство обороны Украины
Жителя Рыбинска обвинили в госизмене

Жителя Рыбинска обвинили в госизмене за сбор данных об объектах ВС России

© РИА Новости / ФСБ РоссииСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости / ФСБ России
Сотрудник ФСБ России . Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Житель Рыбинска обвиняется в госизмене за сбор данных об объектах Вооруженных сил России по заданию украинского куратора, сообщает УФСБ по Ярославской области.
Сообщается, что УФСБ России по Ярославской области задержало гражданина России, жителя Рыбинска 1996 года рождения, "инициативно установившего контакт с представителем запрещённой в Российской Федерации организации, использующейся Главным управлением разведки министерства обороны Украины".
"Установлено, что задержанный по заданию украинского куратора осуществлял сбор и передачу сведений об объектах ВС России. В ходе обыска у него изъяты средства связи, содержащие переписку, полностью изобличающую его противоправную деятельность. Следственным отделом УФСБ России по Ярославской области возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ "Государственная измена", - говорится в сообщении.
По данным УФСБ, Кировским городским судом Ярославля обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
"Совершение государственной измены предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы", - подчеркивают в УФСБ.
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ПроисшествияРоссияЯрославская областьРыбинскМинистерство обороны Украины
 
 
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