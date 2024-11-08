https://ria.ru/20241108/rostekh-1982581683.html
ОДК покажет новый двигатель для самолетов оперативно-тактической авиации
ОДК покажет новый двигатель для самолетов оперативно-тактической авиации - РИА Новости, 08.11.2024
ОДК покажет новый двигатель для самолетов оперативно-тактической авиации
Объединённая двигателестроительная корпорация (ОДК) впервые покажет двигатель нового поколения для самолётов оперативно-тактической авиации на выставке Airshow... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T08:23
2024-11-08T08:23
2024-11-08T08:23
новое оружие россии
безопасность
технологии
китай
россия
владимир артяков
ростех
объединенная двигателестроительная корпорация
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Объединённая двигателестроительная корпорация (ОДК) впервые покажет двигатель нового поколения для самолётов оперативно-тактической авиации на выставке Airshow China 2024, сообщили в пресс-службе Ростеха. Международный авиасалон Airshow China 2024 пройдет с 12 по 17 ноября в Чжухае (Китай). "Объединенная двигателестроительная корпорация Госкорпорации Ростех представит новейшие разработки для авиации, некоторые из которых не демонстрировались даже в России. Международной премьерой выставки Airshow China станет двигатель нового поколения для самолетов оперативно-тактической авиации. Также впервые в Китае будет демонстрироваться новейшая модификация двигателя семейства АЛ-31ФН", - говорится в сообщении. Указывается, что на выставке будет продемонстрирован полноразмерный макет новейшего двигателя. Новый агрегат, как утверждают в госкорпорации, заметно превосходит своих предшественников по ресурсу, расходу топлива и тяге, что фактически делает его двигателем пятого поколения. Впервые за рубежом будет продемонстрирован усовершенствованный двигатель АЛ-31ФН пятой серии, применение которого позволит значительно расширить возможности самолета по высотности и дальности полета. Кроме того, ОДК покажет макет двигателя СМ-100 для перспективных беспилотников и учебно-боевых самолетов. "Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха является одним из мировых лидеров по разработке, производству и сервисному обслуживанию газотурбинных двигателей. Мы предлагаем нашим стратегическим партнерам лучшие решения, которые не только повышают боевую эффективность, но и снижают стоимость жизненного цикла эксплуатации двигателей", — приводит пресс-служба слова первого заместителя гендиректора "Ростеха" Владимира Артякова. Также посетители Airshow China смогут увидеть разработки для двигателя-демонстратора технологий большой тяги ПД-35, в том числе лопатки в натуральную величину, гибридную силовую установку из авиадвигателя ВК-650В и электромотора, полноразмерные макеты перспективных и серийных двигателей для вертолетов и самолетов ВК-1600В, ТВ7-117СТ-01 и РД-93МА.
https://ria.ru/20241107/istrebitel-1982392581.html
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безопасность, технологии, китай, россия, владимир артяков, ростех, объединенная двигателестроительная корпорация
Новое оружие России, Безопасность, Технологии, Китай, Россия, Владимир Артяков, Ростех, Объединенная двигателестроительная корпорация
ОДК покажет новый двигатель для самолетов оперативно-тактической авиации
ОДК впервые покажет новый двигатель для самолетов оперативно-тактической авиации
МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Объединённая двигателестроительная корпорация (ОДК) впервые покажет двигатель нового поколения для самолётов оперативно-тактической авиации на выставке Airshow China 2024, сообщили в пресс-службе Ростеха.
Международный авиасалон Airshow China 2024 пройдет с 12 по 17 ноября в Чжухае (Китай
).
"Объединенная двигателестроительная корпорация Госкорпорации Ростех представит новейшие разработки для авиации, некоторые из которых не демонстрировались даже в России
. Международной премьерой выставки Airshow China станет двигатель нового поколения для самолетов оперативно-тактической авиации. Также впервые в Китае будет демонстрироваться новейшая модификация двигателя семейства АЛ-31ФН", - говорится в сообщении.
Указывается, что на выставке будет продемонстрирован полноразмерный макет новейшего двигателя. Новый агрегат, как утверждают в госкорпорации, заметно превосходит своих предшественников по ресурсу, расходу топлива и тяге, что фактически делает его двигателем пятого поколения.
Впервые за рубежом будет продемонстрирован усовершенствованный двигатель АЛ-31ФН пятой серии, применение которого позволит значительно расширить возможности самолета по высотности и дальности полета. Кроме того, ОДК покажет макет двигателя СМ-100 для перспективных беспилотников и учебно-боевых самолетов.
"Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха является одним из мировых лидеров по разработке, производству и сервисному обслуживанию газотурбинных двигателей. Мы предлагаем нашим стратегическим партнерам лучшие решения, которые не только повышают боевую эффективность, но и снижают стоимость жизненного цикла эксплуатации двигателей", — приводит пресс-служба слова первого заместителя гендиректора "Ростеха" Владимира Артякова
.
Также посетители Airshow China смогут увидеть разработки для двигателя-демонстратора технологий большой тяги ПД-35, в том числе лопатки в натуральную величину, гибридную силовую установку из авиадвигателя ВК-650В и электромотора, полноразмерные макеты перспективных и серийных двигателей для вертолетов и самолетов ВК-1600В, ТВ7-117СТ-01 и РД-93МА.