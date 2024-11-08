https://ria.ru/20241108/rostekh-1982581683.html

ОДК покажет новый двигатель для самолетов оперативно-тактической авиации

ОДК покажет новый двигатель для самолетов оперативно-тактической авиации - РИА Новости, 08.11.2024

ОДК покажет новый двигатель для самолетов оперативно-тактической авиации

Объединённая двигателестроительная корпорация (ОДК) впервые покажет двигатель нового поколения для самолётов оперативно-тактической авиации на выставке Airshow... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T08:23

2024-11-08T08:23

2024-11-08T08:23

новое оружие россии

безопасность

технологии

китай

россия

владимир артяков

ростех

объединенная двигателестроительная корпорация

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/14/1960893411_0:175:3138:1940_1920x0_80_0_0_2c9cab80eba8e8da3f4f1f431ac7b680.jpg

МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Объединённая двигателестроительная корпорация (ОДК) впервые покажет двигатель нового поколения для самолётов оперативно-тактической авиации на выставке Airshow China 2024, сообщили в пресс-службе Ростеха. Международный авиасалон Airshow China 2024 пройдет с 12 по 17 ноября в Чжухае (Китай). "Объединенная двигателестроительная корпорация Госкорпорации Ростех представит новейшие разработки для авиации, некоторые из которых не демонстрировались даже в России. Международной премьерой выставки Airshow China станет двигатель нового поколения для самолетов оперативно-тактической авиации. Также впервые в Китае будет демонстрироваться новейшая модификация двигателя семейства АЛ-31ФН", - говорится в сообщении. Указывается, что на выставке будет продемонстрирован полноразмерный макет новейшего двигателя. Новый агрегат, как утверждают в госкорпорации, заметно превосходит своих предшественников по ресурсу, расходу топлива и тяге, что фактически делает его двигателем пятого поколения. Впервые за рубежом будет продемонстрирован усовершенствованный двигатель АЛ-31ФН пятой серии, применение которого позволит значительно расширить возможности самолета по высотности и дальности полета. Кроме того, ОДК покажет макет двигателя СМ-100 для перспективных беспилотников и учебно-боевых самолетов. "Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха является одним из мировых лидеров по разработке, производству и сервисному обслуживанию газотурбинных двигателей. Мы предлагаем нашим стратегическим партнерам лучшие решения, которые не только повышают боевую эффективность, но и снижают стоимость жизненного цикла эксплуатации двигателей", — приводит пресс-служба слова первого заместителя гендиректора "Ростеха" Владимира Артякова. Также посетители Airshow China смогут увидеть разработки для двигателя-демонстратора технологий большой тяги ПД-35, в том числе лопатки в натуральную величину, гибридную силовую установку из авиадвигателя ВК-650В и электромотора, полноразмерные макеты перспективных и серийных двигателей для вертолетов и самолетов ВК-1600В, ТВ7-117СТ-01 и РД-93МА.

https://ria.ru/20241107/istrebitel-1982392581.html

https://ria.ru/20241106/t-90-1982106301.html

https://ria.ru/20241029/oruzhie-1980628655.html

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, технологии, китай, россия, владимир артяков, ростех, объединенная двигателестроительная корпорация