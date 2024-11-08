https://ria.ru/20241108/rosfinmonitoring-1982678644.html
Рэпера Закирова* внесли в список террористов и экстремистов
Рэпера Закирова* внесли в список террористов и экстремистов - РИА Новости, 08.11.2024
Рэпера Закирова* внесли в список террористов и экстремистов
Баттл-рэпер Ислам Закиров*, более известный под псевдонимом Рецидив, ранее осужденный за призывы к межнациональной вражде, внесен в список террористов и... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T15:14
2024-11-08T15:14
2024-11-08T15:30
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Баттл-рэпер Ислам Закиров*, более известный под псевдонимом Рецидив, ранее осужденный за призывы к межнациональной вражде, внесен в список террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга."Перечень террористов и экстремистов (включённые). Национальная часть... Физические лица... 10. Закиров Ислам Бакитович*, 24.03.2006 г.р. , г. Канск Красноярского края", - говорится в перечне.Бутырский суд Москвы в октябре приговорил Закирова* к одному году восьми месяцам колонии по делу о призывах к межнациональной ненависти и вражде.Ранее СК возбудил уголовные дела по части 2 статьи 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды по признаку национальности, совершенные публично). Ведомство отмечало, что "двумя уроженцами среднеазиатских республик, проживающими на территории города Москвы, допущены публичные высказывания на тему применения насилия в отношении граждан по признаку национальности".До этого в социальных сетях широко обсуждались высказывания баттл-рэперов Шерафгана Шарипова и Ислама Закирова*, интернет-пользователи расценили их выступления как призывы к межнациональной вражде.Закиров* был арестован в декабре 2023 года.* Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20241031/dagestan-1981185772.html
https://ria.ru/20241031/perechen-1981182534.html
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федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), россия, москва, канск, следственный комитет россии (ск рф)
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Россия, Москва, Канск, Следственный комитет России (СК РФ)
Рэпера Закирова* внесли в список террористов и экстремистов
Баттл-рэпера Закирова внесли в список террористов и экстремистов