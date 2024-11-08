https://ria.ru/20241108/reestr-1982729362.html

Чеченского блогера Умсо Абдурахманова* внесли в реестр иноагентов

Чеченского блогера Умсо Абдурахманова* внесли в реестр иноагентов - РИА Новости, 08.11.2024

Чеченского блогера Умсо Абдурахманова* внесли в реестр иноагентов

Чеченский блогер Тумсо Абдурахманов* внесен в реестр иноагентов, сообщается на сайте Минюста. РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T17:12

2024-11-08T17:12

2024-11-08T17:28

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россия

тумсо абдурахманов

украина

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магомед даудов

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Чеченский блогер Тумсо Абдурахманов* внесен в реестр иноагентов, сообщается на сайте Минюста."Восьмого ноября 2024 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Т.У. Абдурахманов*", - говорится в сообщении.Добавляется, что Абдурахманов* распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа ВС РФ. Он выступал против СВО на Украине, принимал участие в создании и распространении материалов иноагентов. Участвовал в качестве респондента на информационной площадке, предоставляемой иностранным агентом. Проживает за пределами РФ.Абдурахманов* ранее неоднократно выступал с критикой в адрес властей Чечни. В феврале 2020 года сообщалось, что в шведском городе Евле напали на блогера. До этого, согласно сообщению, в прямом эфире в своем Instagram** (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) спикер парламента Чечни Магомед Даудов якобы объявил кровную месть блогеру за его слова о первом президенте республики Ахмате Кадырове. Об этом сообщал и сам блогер: в интервью британскому телевидению он заявил, что воспринимает угрозу всерьез.В 2021 году в Швеции приговорили двух россиян к 10 и 8 годам тюремного заключения по делу о нападении на чеченского блогера.* Внесен Минюстом в реестр иноагентов* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20241108/inoagent-1982574012.html

https://ria.ru/20241102/shikhman-1981468898.html

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общество, россия, тумсо абдурахманов, украина, швеция, магомед даудов