Чеченского блогера Умсо Абдурахманова* внесли в реестр иноагентов
Минюст внес в реестр иноагентов чеченского блогера Умсо Абдурахманова
Здание Министерства юстиции России. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Чеченский блогер Тумсо Абдурахманов* внесен в реестр иноагентов, сообщается на сайте Минюста.
"Восьмого ноября 2024 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Т.У. Абдурахманов*", - говорится в сообщении.
Добавляется, что Абдурахманов* распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа ВС РФ. Он выступал против СВО на Украине, принимал участие в создании и распространении материалов иноагентов. Участвовал в качестве респондента на информационной площадке, предоставляемой иностранным агентом. Проживает за пределами РФ.
Абдурахманов* ранее неоднократно выступал с критикой в адрес властей Чечни. В феврале 2020 года сообщалось, что в шведском городе Евле напали на блогера. До этого, согласно сообщению, в прямом эфире в своем Instagram** (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) спикер парламента Чечни Магомед Даудов якобы объявил кровную месть блогеру за его слова о первом президенте республики Ахмате Кадырове. Об этом сообщал и сам блогер: в интервью британскому телевидению он заявил, что воспринимает угрозу всерьез.
В 2021 году в Швеции приговорили двух россиян к 10 и 8 годам тюремного заключения по делу о нападении на чеченского блогера.
* Внесен Минюстом в реестр иноагентов
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.