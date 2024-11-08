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Чеченского блогера Умсо Абдурахманова* внесли в реестр иноагентов - РИА Новости, 08.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:12 08.11.2024 (обновлено: 17:28 08.11.2024)
https://ria.ru/20241108/reestr-1982729362.html
Чеченского блогера Умсо Абдурахманова* внесли в реестр иноагентов
Чеченского блогера Умсо Абдурахманова* внесли в реестр иноагентов - РИА Новости, 08.11.2024
Чеченского блогера Умсо Абдурахманова* внесли в реестр иноагентов
Чеченский блогер Тумсо Абдурахманов* внесен в реестр иноагентов, сообщается на сайте Минюста. РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T17:12
2024-11-08T17:28
общество
россия
тумсо абдурахманов
украина
швеция
магомед даудов
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Чеченский блогер Тумсо Абдурахманов* внесен в реестр иноагентов, сообщается на сайте Минюста."Восьмого ноября 2024 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Т.У. Абдурахманов*", - говорится в сообщении.Добавляется, что Абдурахманов* распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа ВС РФ. Он выступал против СВО на Украине, принимал участие в создании и распространении материалов иноагентов. Участвовал в качестве респондента на информационной площадке, предоставляемой иностранным агентом. Проживает за пределами РФ.Абдурахманов* ранее неоднократно выступал с критикой в адрес властей Чечни. В феврале 2020 года сообщалось, что в шведском городе Евле напали на блогера. До этого, согласно сообщению, в прямом эфире в своем Instagram** (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) спикер парламента Чечни Магомед Даудов якобы объявил кровную месть блогеру за его слова о первом президенте республики Ахмате Кадырове. Об этом сообщал и сам блогер: в интервью британскому телевидению он заявил, что воспринимает угрозу всерьез.В 2021 году в Швеции приговорили двух россиян к 10 и 8 годам тюремного заключения по делу о нападении на чеченского блогера.* Внесен Минюстом в реестр иноагентов* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20241108/inoagent-1982574012.html
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общество, россия, тумсо абдурахманов, украина, швеция, магомед даудов
Общество, Россия, Тумсо Абдурахманов, Украина, Швеция, Магомед Даудов, Специальная военная операция на Украине
Чеченского блогера Умсо Абдурахманова* внесли в реестр иноагентов

Минюст внес в реестр иноагентов чеченского блогера Умсо Абдурахманова

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства юстиции России
Здание Министерства юстиции России - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Чеченский блогер Тумсо Абдурахманов* внесен в реестр иноагентов, сообщается на сайте Минюста.
"Восьмого ноября 2024 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Т.У. Абдурахманов*", - говорится в сообщении.
Здание министерства юстиции Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
Стала известна причина признания Аллеман* иноагентом
Вчера, 05:46
Добавляется, что Абдурахманов* распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа ВС РФ. Он выступал против СВО на Украине, принимал участие в создании и распространении материалов иноагентов. Участвовал в качестве респондента на информационной площадке, предоставляемой иностранным агентом. Проживает за пределами РФ.
Абдурахманов* ранее неоднократно выступал с критикой в адрес властей Чечни. В феврале 2020 года сообщалось, что в шведском городе Евле напали на блогера. До этого, согласно сообщению, в прямом эфире в своем Instagram** (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) спикер парламента Чечни Магомед Даудов якобы объявил кровную месть блогеру за его слова о первом президенте республики Ахмате Кадырове. Об этом сообщал и сам блогер: в интервью британскому телевидению он заявил, что воспринимает угрозу всерьез.
В 2021 году в Швеции приговорили двух россиян к 10 и 8 годам тюремного заключения по делу о нападении на чеченского блогера.
* Внесен Минюстом в реестр иноагентов
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
Суд не стал рассматривать жалобу журналистки Шихман* на статус иноагента
2 ноября, 08:36
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияТумсо АбдурахмановУкраинаШвецияМагомед Даудов
 
 
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