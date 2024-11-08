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ПВО сбила украинский БПЛА в Брянской области
ПВО сбила украинский БПЛА в Брянской области - РИА Новости, 08.11.2024
ПВО сбила украинский БПЛА в Брянской области
Силы ПВО уничтожили БПЛА самолетного типа в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T23:59
2024-11-08T23:59
2024-11-08T23:59
специальная военная операция на украине
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
брянская область
безопасность
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили БПЛА самолетного типа в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. "Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз в своем Telegram-канале. Губернатор добавил, что оперативные и экстренные службы работают на месте.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), брянская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Брянская область, Безопасность
ПВО сбила украинский БПЛА в Брянской области
Богомаз: ПВО сбила украинский БПЛА в Брянской области