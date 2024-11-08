https://ria.ru/20241108/pvo-1982578858.html
Силы ПВО за ночь сбили 17 украинских дронов
Силы ПВО за ночь сбили 17 украинских дронов - РИА Новости, 08.11.2024
Силы ПВО за ночь сбили 17 украинских дронов
Системы противовоздушной обороны за ночь сбили над территорией России 17 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны. РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T07:22
2024-11-08T07:22
2024-11-08T08:49
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пво
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны за ночь сбили над территорией России 17 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны. "Шесть были перехвачены над территорией Воронежской области; шесть — над территорией Саратовской области; четыре сбиты над территорией Белгородской области и один — над территорией Брянской области", — говорится в релизе.Местные власти не сообщали о пострадавших или разрушениях на местах перехвата дронов. Аэропорт Саратова работает в штатном режиме.ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20241103/spetsoperatsiya-1981666490.html
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белгородская область, саратовская область, воронежская область, министерство обороны рф (минобороны рф), пво, дроны, вооруженные силы украины, брянская область, безопасность
Белгородская область, Саратовская область, Воронежская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), ПВО, дроны, Вооруженные силы Украины, Брянская область, Безопасность
Силы ПВО за ночь сбили 17 украинских дронов
Силы ПВО за ночь сбили 17 украинских беспилотников над четырьмя регионами России