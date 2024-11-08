https://ria.ru/20241108/pvo-1982578858.html

Силы ПВО за ночь сбили 17 украинских дронов

Силы ПВО за ночь сбили 17 украинских дронов - РИА Новости, 08.11.2024

Силы ПВО за ночь сбили 17 украинских дронов

Системы противовоздушной обороны за ночь сбили над территорией России 17 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны. РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T07:22

2024-11-08T07:22

2024-11-08T08:49

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саратовская область

воронежская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

пво

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вооруженные силы украины

брянская область

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны за ночь сбили над территорией России 17 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны. "Шесть были перехвачены над территорией Воронежской области; шесть — над территорией Саратовской области; четыре сбиты над территорией Белгородской области и один — над территорией Брянской области", — говорится в релизе.Местные власти не сообщали о пострадавших или разрушениях на местах перехвата дронов. Аэропорт Саратова работает в штатном режиме.ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20241103/spetsoperatsiya-1981666490.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

саратовская область

воронежская область

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белгородская область, саратовская область, воронежская область, министерство обороны рф (минобороны рф), пво, дроны, вооруженные силы украины, брянская область, безопасность