https://ria.ru/20241108/putin-1982613586.html

Путин не хочет, чтобы Россия вернулась на путь, которым шла до 2022 года

Путин не хочет, чтобы Россия вернулась на путь, которым шла до 2022 года - РИА Новости, 08.11.2024

Путин не хочет, чтобы Россия вернулась на путь, которым шла до 2022 года

Президент Владимир Путин заявил, что не хотел бы возвращения России на путь, которым шла до 2022 года. РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T11:14

2024-11-08T11:14

2024-11-08T11:38

великий новгород

валдай

владимир путин

россия

заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году

политика

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин заявил, что не хотел бы возвращения России на путь, которым шла до 2022 года."(Он) был сопряжен с такой скрытой, завуалированной интервенцией в отношении нашей страны, направленный на подчинение ее своим интересам каких-то других стран, которые считали, что они имеют на это право", - сказал он на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Российский лидер подчеркнул, что Москва выступает за то, чтобы установленные и одобренные всеми правила в международной политике соблюдались всеми участникам. Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай.

https://ria.ru/20241108/putin-1982578031.html

https://ria.ru/20241107/putin-1982456651.html

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Ольга Фомченкова

великий новгород, валдай, владимир путин, россия, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году , политика