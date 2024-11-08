https://ria.ru/20241108/putin-1982613586.html
Путин не хочет, чтобы Россия вернулась на путь, которым шла до 2022 года
Путин не хочет, чтобы Россия вернулась на путь, которым шла до 2022 года - РИА Новости, 08.11.2024
Путин не хочет, чтобы Россия вернулась на путь, которым шла до 2022 года
Президент Владимир Путин заявил, что не хотел бы возвращения России на путь, которым шла до 2022 года. РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T11:14
2024-11-08T11:14
2024-11-08T11:38
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валдай
владимир путин
россия
заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
политика
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин заявил, что не хотел бы возвращения России на путь, которым шла до 2022 года."(Он) был сопряжен с такой скрытой, завуалированной интервенцией в отношении нашей страны, направленный на подчинение ее своим интересам каких-то других стран, которые считали, что они имеют на это право", - сказал он на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Российский лидер подчеркнул, что Москва выступает за то, чтобы установленные и одобренные всеми правила в международной политике соблюдались всеми участникам. Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай.
https://ria.ru/20241108/putin-1982578031.html
https://ria.ru/20241107/putin-1982456651.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великий новгород, валдай, владимир путин, россия, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году , политика
Великий Новгород, Валдай, Владимир Путин, Россия, Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году , Политика
Путин не хочет, чтобы Россия вернулась на путь, которым шла до 2022 года
Путин не хочет возвращения РФ на путь, которым она шла до 2022 года
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин заявил, что не хотел бы возвращения России на путь, которым шла до 2022 года.
"(Он) был сопряжен с такой скрытой, завуалированной интервенцией в отношении нашей страны, направленный на подчинение ее своим интересам каких-то других стран, которые считали, что они имеют на это право", - сказал он на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
Российский лидер подчеркнул, что Москва выступает за то, чтобы установленные и одобренные всеми правила в международной политике соблюдались всеми участникам.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде
недалеко от озера Валдай
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