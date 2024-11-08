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Путин не хочет, чтобы Россия вернулась на путь, которым шла до 2022 года - РИА Новости, 08.11.2024
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11:14 08.11.2024 (обновлено: 11:38 08.11.2024)
https://ria.ru/20241108/putin-1982613586.html
Путин не хочет, чтобы Россия вернулась на путь, которым шла до 2022 года
Путин не хочет, чтобы Россия вернулась на путь, которым шла до 2022 года - РИА Новости, 08.11.2024
Путин не хочет, чтобы Россия вернулась на путь, которым шла до 2022 года
Президент Владимир Путин заявил, что не хотел бы возвращения России на путь, которым шла до 2022 года. РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T11:14
2024-11-08T11:38
великий новгород
валдай
владимир путин
россия
заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
политика
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин заявил, что не хотел бы возвращения России на путь, которым шла до 2022 года."(Он) был сопряжен с такой скрытой, завуалированной интервенцией в отношении нашей страны, направленный на подчинение ее своим интересам каких-то других стран, которые считали, что они имеют на это право", - сказал он на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Российский лидер подчеркнул, что Москва выступает за то, чтобы установленные и одобренные всеми правила в международной политике соблюдались всеми участникам. Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай.
https://ria.ru/20241108/putin-1982578031.html
https://ria.ru/20241107/putin-1982456651.html
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великий новгород, валдай, владимир путин, россия, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году , политика
Великий Новгород, Валдай, Владимир Путин, Россия, Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году , Политика
Путин не хочет, чтобы Россия вернулась на путь, которым шла до 2022 года

Путин не хочет возвращения РФ на путь, которым она шла до 2022 года

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин заявил, что не хотел бы возвращения России на путь, которым шла до 2022 года.
"(Он) был сопряжен с такой скрытой, завуалированной интервенцией в отношении нашей страны, направленный на подчинение ее своим интересам каких-то других стран, которые считали, что они имеют на это право", - сказал он на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
Путин вновь использовал свое самое опасное оружие
Вчера, 08:00
Российский лидер подчеркнул, что Москва выступает за то, чтобы установленные и одобренные всеми правила в международной политике соблюдались всеми участникам.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай.
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
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Великий НовгородВалдайВладимир ПутинРоссияЗаседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 годуПолитика
 
 
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