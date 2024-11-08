https://ria.ru/20241108/putin-1982562022.html
Путин рассказал о высшей консолидации российского общества
Путин рассказал о высшей консолидации российского общества - РИА Новости, 08.11.2024
Путин рассказал о высшей консолидации российского общества
Сегодняшние события привели к высшей консолидации российского общества и пониманию того, что такое суверенитет для страны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T01:22
2024-11-08T01:22
2024-11-08T01:22
великий новгород
валдай
владимир путин
заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982499694_0:0:3142:1767_1920x0_80_0_0_f1335c534df653f470af3abcb462d3df.jpg
СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Сегодняшние события привели к высшей консолидации российского общества и пониманию того, что такое суверенитет для страны, заявил президент РФ Владимир Путин. "Сегодняшние события привели к высшей консолидации российского общества и к пониманию того, что такое суверенитет для нашей страны. Это одно из ключевых, жизненно необходимых основ развития России и ее существования", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.
https://ria.ru/20241108/peskov-1982559862.html
https://ria.ru/20241108/peskov-1982558618.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великий новгород, валдай, владимир путин, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
Великий Новгород, Валдай, Владимир Путин, Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году
Путин рассказал о высшей консолидации российского общества
Путин: сегодняшние события привели к высшей консолидации российского общества
СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Сегодняшние события привели к высшей консолидации российского общества и пониманию того, что такое суверенитет для страны, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сегодняшние события привели к высшей консолидации российского общества и к пониманию того, что такое суверенитет для нашей страны. Это одно из ключевых, жизненно необходимых основ развития России и ее существования", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде
недалеко от озера Валдай
.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.