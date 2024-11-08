https://ria.ru/20241108/putin-1982559119.html

Стало известно, сколько раз Путин упомянул США в своей "валдайской" речи

Стало известно, сколько раз Путин упомянул США в своей "валдайской" речи - РИА Новости, 08.11.2024

Стало известно, сколько раз Путин упомянул США в своей "валдайской" речи

Президент России Владимир Путин в своей вступительной речи на пленарной сессии заседания клуба "Валдай" 26 раз упомянул Россию, 22 раза - Запад и 7 раз - США. РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T00:43

2024-11-08T00:43

2024-11-08T00:43

великий новгород

валдай

владимир путин

заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году

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СОЧИ, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в своей вступительной речи на пленарной сессии заседания клуба "Валдай" 26 раз упомянул Россию, 22 раза - Запад и 7 раз - США. В четверг Путин традиционно выступил на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Его вступительная речь длилась почти час. А полное выступление президента на сессии, включая дискуссионную часть, продлилось 4 часа 8 минут. Речь Путина была посвящена проблемам современного мироустройства. В частности, глава государства заявил, что в формирующемся многополярном мире не должно быть проигравших стран и народов, никто не должен чувствовать себя ущемленным и униженным. В тексте своего обращения Путин 26 раз упомянул Россию, 22 раза - Запад, 7 - США. Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.

https://ria.ru/20241108/peskov-1982558618.html

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великий новгород, валдай, владимир путин, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году