https://ria.ru/20241108/putin-1982558307.html
Путин напомнил, чем по сути является договор между РФ и КНДР
Путин напомнил, чем по сути является договор между РФ и КНДР - РИА Новости, 08.11.2024
Путин напомнил, чем по сути является договор между РФ и КНДР
Договор России и КНДР о всеобъемлющем стратегическом партнерстве по сути является возвращением к советскому договору, сказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T00:50
2024-11-08T00:50
2024-11-08T00:50
россия
пхеньян
владимир путин
оон
заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982509720_0:0:3239:1822_1920x0_80_0_0_235637b93cbe6a75d15d6225165673a2.jpg
СОЧИ, 8 ноя - РИА Новости. Договор России и КНДР о всеобъемлющем стратегическом партнерстве по сути является возвращением к советскому договору, сказал президент России Владимир Путин. "С КНДР есть договор, который мы подписали и с другими странами. И был с Советским Союзом, потом просто естественным образом прекратил свое существование. Мы, по сути, вернулись к нему, вот и все. Там новизны-то никакой нет, кто бы чего ни говорил", — сказал Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай". "Все, что было прописано в договоре между КНДР и Советским Союзом, все, просто с новыми какими-то нюансами, воспроизведено в новом договоре и направлено это на обеспечение безопасности в регионе, и нашей взаимной безопасности", - добавил он. На вопрос модератора пленарного заседания о том, будет ли РФ и КНДР проводить совместные учения Путин сказал: "Посмотрим". "Можем и учения проводить, почему нет. Там есть статья 4-ая, которая говорит о взаимной помощи в случае агрессии со стороны другого государства. Там все есть", — отметил Путин, вновь подчеркнув, что новизны в этом договоре как таковой нет. Лидеры России и КНДР подписали договор 19 июня, во время визита президента РФ Путина в Пхеньян. Он должен заменить базовый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и Северной Кореей от 9 февраля 2000 года. Новое соглашение вступит в силу с даты обмена ратификационными грамотами и будет бессрочным. Четвертая статья договора предполагает, что если один из участников подвергнется вооруженному нападению со стороны другого государства или нескольких стран и окажется в состоянии войны, то другой участник незамедлительно окажет военную и другую помощь всеми имеющимися средствами. Это предусмотрено статьей 51 Устава ООН и законодательством России и КНДР.
https://ria.ru/20241106/sovfed-1982145850.html
https://ria.ru/20241107/putin-1982543608.html
россия
пхеньян
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982509720_371:0:3102:2048_1920x0_80_0_0_8a25e94263d75f336004f9e91a23e180.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, пхеньян, владимир путин, оон, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году , политика
Россия, Пхеньян, Владимир Путин, ООН, Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году , Политика
Путин напомнил, чем по сути является договор между РФ и КНДР
Путин напомнил, что договор с КНДР по сути — возврат к договору времен СССР
СОЧИ, 8 ноя - РИА Новости. Договор России и КНДР о всеобъемлющем стратегическом партнерстве по сути является возвращением к советскому договору, сказал президент России Владимир Путин.
"С КНДР есть договор, который мы подписали и с другими странами. И был с Советским Союзом, потом просто естественным образом прекратил свое существование. Мы, по сути, вернулись к нему, вот и все. Там новизны-то никакой нет, кто бы чего ни говорил", — сказал Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".
"Все, что было прописано в договоре между КНДР и Советским Союзом, все, просто с новыми какими-то нюансами, воспроизведено в новом договоре и направлено это на обеспечение безопасности в регионе, и нашей взаимной безопасности", - добавил он.
На вопрос модератора пленарного заседания о том, будет ли РФ и КНДР проводить совместные учения Путин сказал: "Посмотрим".
"Можем и учения проводить, почему нет. Там есть статья 4-ая, которая говорит о взаимной помощи в случае агрессии со стороны другого государства. Там все есть", — отметил Путин, вновь подчеркнув, что новизны в этом договоре как таковой нет.
Лидеры России и КНДР подписали договор 19 июня, во время визита президента РФ Путина в Пхеньян
. Он должен заменить базовый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и Северной Кореей от 9 февраля 2000 года.
Новое соглашение вступит в силу с даты обмена ратификационными грамотами и будет бессрочным.
Четвертая статья договора предполагает, что если один из участников подвергнется вооруженному нападению со стороны другого государства или нескольких стран и окажется в состоянии войны, то другой участник незамедлительно окажет военную и другую помощь всеми имеющимися средствами. Это предусмотрено статьей 51 Устава ООН и законодательством России и КНДР.