https://ria.ru/20241108/putin-1982558307.html

Путин напомнил, чем по сути является договор между РФ и КНДР

Путин напомнил, чем по сути является договор между РФ и КНДР - РИА Новости, 08.11.2024

Путин напомнил, чем по сути является договор между РФ и КНДР

Договор России и КНДР о всеобъемлющем стратегическом партнерстве по сути является возвращением к советскому договору, сказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T00:50

2024-11-08T00:50

2024-11-08T00:50

россия

пхеньян

владимир путин

оон

заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году

политика

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СОЧИ, 8 ноя - РИА Новости. Договор России и КНДР о всеобъемлющем стратегическом партнерстве по сути является возвращением к советскому договору, сказал президент России Владимир Путин. "С КНДР есть договор, который мы подписали и с другими странами. И был с Советским Союзом, потом просто естественным образом прекратил свое существование. Мы, по сути, вернулись к нему, вот и все. Там новизны-то никакой нет, кто бы чего ни говорил", — сказал Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай". "Все, что было прописано в договоре между КНДР и Советским Союзом, все, просто с новыми какими-то нюансами, воспроизведено в новом договоре и направлено это на обеспечение безопасности в регионе, и нашей взаимной безопасности", - добавил он. На вопрос модератора пленарного заседания о том, будет ли РФ и КНДР проводить совместные учения Путин сказал: "Посмотрим". "Можем и учения проводить, почему нет. Там есть статья 4-ая, которая говорит о взаимной помощи в случае агрессии со стороны другого государства. Там все есть", — отметил Путин, вновь подчеркнув, что новизны в этом договоре как таковой нет. Лидеры России и КНДР подписали договор 19 июня, во время визита президента РФ Путина в Пхеньян. Он должен заменить базовый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и Северной Кореей от 9 февраля 2000 года. Новое соглашение вступит в силу с даты обмена ратификационными грамотами и будет бессрочным. Четвертая статья договора предполагает, что если один из участников подвергнется вооруженному нападению со стороны другого государства или нескольких стран и окажется в состоянии войны, то другой участник незамедлительно окажет военную и другую помощь всеми имеющимися средствами. Это предусмотрено статьей 51 Устава ООН и законодательством России и КНДР.

https://ria.ru/20241106/sovfed-1982145850.html

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россия, пхеньян, владимир путин, оон, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году , политика