https://ria.ru/20241108/putin-1982557991.html

Путин рассказал о добрых отношениях с экс-канцлером Германии Шрёдером

Путин рассказал о добрых отношениях с экс-канцлером Германии Шрёдером - РИА Новости, 08.11.2024

Путин рассказал о добрых отношениях с экс-канцлером Германии Шрёдером

Президент России Владимир Путин рассказал о добрых отношениях с экс-канцлером Германии Герхардом Шрёдером. РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T00:23

2024-11-08T00:23

2024-11-08T00:23

германия

великий новгород

валдай

владимир путин

герхард шредер

северный поток

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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал о добрых отношениях с экс-канцлером Германии Герхардом Шрёдером. "Вы вспомнили про господина Шрёдера. У меня с ним очень добрые, личные отношения были и есть", - сказал глава российского государства в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай". Путин отметил, что Шрёдер без иронии и преувеличения "удивительный человек для современного европейского политического класса". "Удивительный почему: у него есть свое мнение и он его свободно формулирует", - подчеркнул президент. Он добавил, что когда начали портиться отношения с Россией, экс-канцлер Германии не побоялся свободно сформулировать свою позицию и публично ее излагать. "Его начали обвинять во всех смертных грехах. Я старался никак не вмешиваться", - отметил Путин. Глава государства также напомнил, что вместе со Шрёдером они построили Северный поток. "Чего здесь плохого?", - добавил президент. После начала российской специальной военной операции на Украине экс-канцлер ФРГ подвергся со стороны германских и других европейских политиков резкой критике за сохранение связей с Россией. Бюджетный комитет бундестага даже лишил Шрёдера части полагающихся ему привилегий, сохранив при этом ежемесячную пенсию. Тем не менее, весной прошлого года федеральная арбитражная комиссия правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) позволила бывшему канцлеру сохранить членство в партии. Вместе с тем, на протяжении последних месяцев Шрёдер практически не появлялся в медийном пространстве и не комментировал украинский конфликт и теракт на "Северных потоках". Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.

https://ria.ru/20241108/putin-1982557097.html

https://ria.ru/20241108/putin-1982556565.html

германия

великий новгород

валдай

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германия, великий новгород, валдай, владимир путин, герхард шредер, северный поток