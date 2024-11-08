https://ria.ru/20241108/putin-1982557991.html
Путин рассказал о добрых отношениях с экс-канцлером Германии Шрёдером
Путин рассказал о добрых отношениях с экс-канцлером Германии Шрёдером - РИА Новости, 08.11.2024
Путин рассказал о добрых отношениях с экс-канцлером Германии Шрёдером
Президент России Владимир Путин рассказал о добрых отношениях с экс-канцлером Германии Герхардом Шрёдером. РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T00:23
2024-11-08T00:23
2024-11-08T00:23
германия
великий новгород
валдай
владимир путин
герхард шредер
северный поток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982509720_0:0:3239:1822_1920x0_80_0_0_235637b93cbe6a75d15d6225165673a2.jpg
СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал о добрых отношениях с экс-канцлером Германии Герхардом Шрёдером. "Вы вспомнили про господина Шрёдера. У меня с ним очень добрые, личные отношения были и есть", - сказал глава российского государства в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай". Путин отметил, что Шрёдер без иронии и преувеличения "удивительный человек для современного европейского политического класса". "Удивительный почему: у него есть свое мнение и он его свободно формулирует", - подчеркнул президент. Он добавил, что когда начали портиться отношения с Россией, экс-канцлер Германии не побоялся свободно сформулировать свою позицию и публично ее излагать. "Его начали обвинять во всех смертных грехах. Я старался никак не вмешиваться", - отметил Путин. Глава государства также напомнил, что вместе со Шрёдером они построили Северный поток. "Чего здесь плохого?", - добавил президент. После начала российской специальной военной операции на Украине экс-канцлер ФРГ подвергся со стороны германских и других европейских политиков резкой критике за сохранение связей с Россией. Бюджетный комитет бундестага даже лишил Шрёдера части полагающихся ему привилегий, сохранив при этом ежемесячную пенсию. Тем не менее, весной прошлого года федеральная арбитражная комиссия правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) позволила бывшему канцлеру сохранить членство в партии. Вместе с тем, на протяжении последних месяцев Шрёдер практически не появлялся в медийном пространстве и не комментировал украинский конфликт и теракт на "Северных потоках". Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.
https://ria.ru/20241108/putin-1982557097.html
https://ria.ru/20241108/putin-1982556565.html
германия
великий новгород
валдай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982509720_371:0:3102:2048_1920x0_80_0_0_8a25e94263d75f336004f9e91a23e180.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, великий новгород, валдай, владимир путин, герхард шредер, северный поток
Германия, Великий Новгород, Валдай, Владимир Путин, Герхард Шредер, Северный поток
Путин рассказал о добрых отношениях с экс-канцлером Германии Шрёдером
Путин рассказал о добрых отношениях с экс-канцлером Германии Герхардом Шрёдером
СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал о добрых отношениях с экс-канцлером Германии Герхардом Шрёдером.
"Вы вспомнили про господина Шрёдера. У меня с ним очень добрые, личные отношения были и есть", - сказал глава российского государства в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Путин отметил, что Шрёдер без иронии и преувеличения "удивительный человек для современного европейского политического класса". "Удивительный почему: у него есть свое мнение и он его свободно формулирует", - подчеркнул президент.
Он добавил, что когда начали портиться отношения с Россией, экс-канцлер Германии не побоялся свободно сформулировать свою позицию и публично ее излагать. "Его начали обвинять во всех смертных грехах. Я старался никак не вмешиваться", - отметил Путин. Глава государства также напомнил, что вместе со Шрёдером они построили Северный по
ток. "Чего здесь плохого?", - добавил президент.
После начала российской специальной военной операции на Украине экс-канцлер ФРГ подвергся со стороны германских и других европейских политиков резкой критике за сохранение связей с Россией. Бюджетный комитет бундестага даже лишил Шрёдера части полагающихся ему привилегий, сохранив при этом ежемесячную пенсию.
Тем не менее, весной прошлого года федеральная арбитражная комиссия правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) позволила бывшему канцлеру сохранить членство в партии. Вместе с тем, на протяжении последних месяцев Шрёдер практически не появлялся в медийном пространстве и не комментировал украинский конфликт и теракт на "Северных потоках".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде
недалеко от озера Валдай
.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.