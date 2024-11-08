https://ria.ru/20241108/putin-1982557836.html

Путин: использование незаконных инструментов в борьбе вредит Западу

Путин: использование незаконных инструментов в борьбе вредит Западу - РИА Новости, 08.11.2024

Путин: использование незаконных инструментов в борьбе вредит Западу

Президент России Владимир Путин заявил, что надеется, что Западу придет осознание того, что использование незаконных инструментов в качестве конкурентной борьбы РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T00:22

2024-11-08T00:22

2024-11-08T00:22

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великий новгород

валдай

владимир путин

заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году

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СОЧИ, 8 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что надеется, что Западу придет осознание того, что использование незаконных инструментов в качестве конкурентной борьбы - это плохо, что это будет им наносить ущерб. "Главное, чтобы выработанные и согласованные между всеми участниками международного общения правила - именно согласованные, а не кем-то придуманные ради себя и в своих интересах, чтобы они соблюдались, чтобы вот эти ограничения, санкции, которые мы называем нелегитимными, не принимались и не использовались в качестве инструментов конкурентной борьбы", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". По словам российского лидера, их политизируют, а потом используют в конкурентной борьбе - например, в случае введения санкций против России или Китая. "Часто это идет во вред тем, кто это применяет", - подчеркнул Путин. Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.

https://ria.ru/20241108/vystuplenie-1982557695.html

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технологии, великий новгород, валдай, владимир путин, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году