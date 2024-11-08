https://ria.ru/20241108/putin-1982557564.html
Путин: национально ориентированные политические силы в Европе будут расти
Путин: национально ориентированные политические силы в Европе будут расти - РИА Новости, 08.11.2024
Путин: национально ориентированные политические силы в Европе будут расти
Национально ориентированные политические силы в Европе будут расти, потому что это диктуется законами внутреннего развития общества, заявил президент РФ... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T00:16
2024-11-08T00:16
2024-11-08T00:17
россия
европа
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
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СОЧИ, 8 ноя - РИА Новости. Национально ориентированные политические силы в Европе будут расти, потому что это диктуется законами внутреннего развития общества, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". "Вы знаете, все процессы которые в той или другой стране, они должны происходить внутри страны. Так и будет происходить. И вот эти национально ориентированные политические силы, они будут расти. Не потому что я что-то говорю нашим единомышленникам в Европе, а таких много, и в Штатах много таких единомышленников. А потому что это диктуется законами внутреннего развития общества. Это самая прочная основа будущих изменений", — пояснил президент.
https://ria.ru/20241108/putin-1982557097.html
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россия, европа, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
Россия, Европа, Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году
Путин: национально ориентированные политические силы в Европе будут расти
Путин объяснил рост национально ориентированных политических сил в Европе