https://ria.ru/20241108/putin-1982557564.html

Путин: национально ориентированные политические силы в Европе будут расти

Путин: национально ориентированные политические силы в Европе будут расти - РИА Новости, 08.11.2024

Путин: национально ориентированные политические силы в Европе будут расти

Национально ориентированные политические силы в Европе будут расти, потому что это диктуется законами внутреннего развития общества, заявил президент РФ... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T00:16

2024-11-08T00:16

2024-11-08T00:17

россия

европа

владимир путин

международный дискуссионный клуб "валдай"

заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982508921_0:0:2966:1668_1920x0_80_0_0_8276bbb6b08aa9a663bab1c214f7cfe6.jpg

СОЧИ, 8 ноя - РИА Новости. Национально ориентированные политические силы в Европе будут расти, потому что это диктуется законами внутреннего развития общества, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". "Вы знаете, все процессы которые в той или другой стране, они должны происходить внутри страны. Так и будет происходить. И вот эти национально ориентированные политические силы, они будут расти. Не потому что я что-то говорю нашим единомышленникам в Европе, а таких много, и в Штатах много таких единомышленников. А потому что это диктуется законами внутреннего развития общества. Это самая прочная основа будущих изменений", — пояснил президент.

https://ria.ru/20241108/putin-1982557097.html

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, европа, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году