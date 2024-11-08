Путин: порядочные политики в Европе есть, но их совсем немного
Путин: последовательные политики в Европе есть, но их мало
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
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СОЧИ, 8 ноя - РИА Новости. Порядочные и последовательные политики в Европе есть, но их совсем немного - по пальцам одной руки можно пересчитать, заявил президент России Владимир Путин.
"Он (бывший канцлер Германии Герхард Шредер - ред.) очень порядочный человек и последовательный. Таких немного, есть в Европе такие люди, но их немного - по пальцам пересчитать. На одной руке будет достаточно", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
Он напомнил, что Шредер, например, был против американской интервенции в Ирак, чем вызвал неудовольствие американцев. Кроме того, по мнению президента, бывший канцлер всегда действовал в интересах Германии, хотя это и могло угрожать его политической карьере.
После начала российской специальной военной операции на Украине экс-канцлер ФРГ подвергся со стороны германских и других европейских политиков резкой критике за сохранение связей с Россией. Бюджетный комитет бундестага даже лишил Шрёдера части полагающихся ему привилегий, сохранив при этом ежемесячную пенсию.
Тем не менее, весной прошлого года федеральная арбитражная комиссия правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) позволила бывшему канцлеру сохранить членство в партии. Вместе с тем, на протяжении последних месяцев Шрёдер практически не появлялся в медийном пространстве и не комментировал украинский конфликт и теракт на "Северных потоках".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.