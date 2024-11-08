https://ria.ru/20241108/putin-1982557233.html

Путин: порядочные политики в Европе есть, но их совсем немного

Путин: порядочные политики в Европе есть, но их совсем немного - РИА Новости, 08.11.2024

Путин: порядочные политики в Европе есть, но их совсем немного

Порядочные и последовательные политики в Европе есть, но их совсем немного - по пальцам одной руки можно пересчитать, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T00:13

2024-11-08T00:13

2024-11-08T00:14

германия

европа

россия

герхард шредер

владимир путин

северный поток

заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году

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СОЧИ, 8 ноя - РИА Новости. Порядочные и последовательные политики в Европе есть, но их совсем немного - по пальцам одной руки можно пересчитать, заявил президент России Владимир Путин. "Он (бывший канцлер Германии Герхард Шредер - ред.) очень порядочный человек и последовательный. Таких немного, есть в Европе такие люди, но их немного - по пальцам пересчитать. На одной руке будет достаточно", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Он напомнил, что Шредер, например, был против американской интервенции в Ирак, чем вызвал неудовольствие американцев. Кроме того, по мнению президента, бывший канцлер всегда действовал в интересах Германии, хотя это и могло угрожать его политической карьере. После начала российской специальной военной операции на Украине экс-канцлер ФРГ подвергся со стороны германских и других европейских политиков резкой критике за сохранение связей с Россией. Бюджетный комитет бундестага даже лишил Шрёдера части полагающихся ему привилегий, сохранив при этом ежемесячную пенсию. Тем не менее, весной прошлого года федеральная арбитражная комиссия правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) позволила бывшему канцлеру сохранить членство в партии. Вместе с тем, на протяжении последних месяцев Шрёдер практически не появлялся в медийном пространстве и не комментировал украинский конфликт и теракт на "Северных потоках". Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.

https://ria.ru/20241108/putin-1982557097.html

https://ria.ru/20241107/putin-1982555417.html

германия

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германия, европа, россия, герхард шредер, владимир путин, северный поток, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году