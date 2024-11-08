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Путин: "я русский" может сказать любой житель России - РИА Новости, 08.11.2024
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00:10 08.11.2024
https://ria.ru/20241108/putin-1982557097.html
Путин: "я русский" может сказать любой житель России
Путин: "я русский" может сказать любой житель России - РИА Новости, 08.11.2024
Путин: "я русский" может сказать любой житель России
Президент РФ Владимир Путин заявил, что "я русский" может сказать любой житель РФ, независимо от национальности. РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T00:10
2024-11-08T00:10
россия
поволжье
белгород
заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
владимир путин
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СОЧИ, 8 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что "я русский" может сказать любой житель РФ, независимо от национальности. Глава государства рассказал, что в ходе предвыборной президентской кампании в России увидел по телевизору, как иностранный корреспондент подошёл на улице к мужчине в Белгороде и спросил, куда он идет, а тот ответил, что на избирательный участок. Журналист заявил, что это опасно, дроны могут прилететь, можно пострадать и спросил, зачем он идет и не боится ли. "Ответ был очень коротким. Это такой же мужчина, так средний лет он повернулся к нему, посмотрел так сурово и говорит, я русский. И пошёл. Так мог бы ответить представитель любого этноса Российской Федерации сегодня. И из Поволжья, я сейчас не хочу какого-то конкретно называть, потому что всех не перечислить, у нас 190 этносов. И с севера Российской Федерации, из Северного Кавказа, отовсюду", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
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россия, поволжье, белгород, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году , владимир путин
Россия, Поволжье, Белгород, Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году , Владимир Путин
Путин: "я русский" может сказать любой житель России

Путин: "я русский" может сказать любой житель РФ, независимо от национальности

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
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СОЧИ, 8 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что "я русский" может сказать любой житель РФ, независимо от национальности.
Глава государства рассказал, что в ходе предвыборной президентской кампании в России увидел по телевизору, как иностранный корреспондент подошёл на улице к мужчине в Белгороде и спросил, куда он идет, а тот ответил, что на избирательный участок. Журналист заявил, что это опасно, дроны могут прилететь, можно пострадать и спросил, зачем он идет и не боится ли.
"Ответ был очень коротким. Это такой же мужчина, так средний лет он повернулся к нему, посмотрел так сурово и говорит, я русский. И пошёл. Так мог бы ответить представитель любого этноса Российской Федерации сегодня. И из Поволжья, я сейчас не хочу какого-то конкретно называть, потому что всех не перечислить, у нас 190 этносов. И с севера Российской Федерации, из Северного Кавказа, отовсюду", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
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РоссияПоволжьеБелгородЗаседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 годуВладимир Путин
 
 
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