https://ria.ru/20241108/putin-1982557097.html

Путин: "я русский" может сказать любой житель России

Путин: "я русский" может сказать любой житель России - РИА Новости, 08.11.2024

Путин: "я русский" может сказать любой житель России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что "я русский" может сказать любой житель РФ, независимо от национальности. РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T00:10

2024-11-08T00:10

2024-11-08T00:10

россия

поволжье

белгород

заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году

владимир путин

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СОЧИ, 8 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что "я русский" может сказать любой житель РФ, независимо от национальности. Глава государства рассказал, что в ходе предвыборной президентской кампании в России увидел по телевизору, как иностранный корреспондент подошёл на улице к мужчине в Белгороде и спросил, куда он идет, а тот ответил, что на избирательный участок. Журналист заявил, что это опасно, дроны могут прилететь, можно пострадать и спросил, зачем он идет и не боится ли. "Ответ был очень коротким. Это такой же мужчина, так средний лет он повернулся к нему, посмотрел так сурово и говорит, я русский. И пошёл. Так мог бы ответить представитель любого этноса Российской Федерации сегодня. И из Поволжья, я сейчас не хочу какого-то конкретно называть, потому что всех не перечислить, у нас 190 этносов. И с севера Российской Федерации, из Северного Кавказа, отовсюду", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

https://ria.ru/20241107/tramp-1982555235.html

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россия, поволжье, белгород, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году , владимир путин