Путин: "я русский" может сказать любой житель России
Путин: "я русский" может сказать любой житель РФ, независимо от национальности
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
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СОЧИ, 8 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что "я русский" может сказать любой житель РФ, независимо от национальности.
Глава государства рассказал, что в ходе предвыборной президентской кампании в России увидел по телевизору, как иностранный корреспондент подошёл на улице к мужчине в Белгороде и спросил, куда он идет, а тот ответил, что на избирательный участок. Журналист заявил, что это опасно, дроны могут прилететь, можно пострадать и спросил, зачем он идет и не боится ли.
"Ответ был очень коротким. Это такой же мужчина, так средний лет он повернулся к нему, посмотрел так сурово и говорит, я русский. И пошёл. Так мог бы ответить представитель любого этноса Российской Федерации сегодня. И из Поволжья, я сейчас не хочу какого-то конкретно называть, потому что всех не перечислить, у нас 190 этносов. И с севера Российской Федерации, из Северного Кавказа, отовсюду", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
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