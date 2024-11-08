https://ria.ru/20241108/putin-1982556565.html

Путин: народ осознал, что с Россией пытаются сделать противники

Путин: народ осознал, что с Россией пытаются сделать противники - РИА Новости, 08.11.2024

Путин: народ осознал, что с Россией пытаются сделать противники

Российский народ осознал, что с ней пытаются сделать геополитические противники страны, с этим связана небывалая консолидация общества, заявил президент России... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T00:00

2024-11-08T00:00

2024-11-08T00:00

россия

великий новгород

валдай

владимир путин

заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году

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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Российский народ осознал, что с ней пытаются сделать геополитические противники страны, с этим связана небывалая консолидация общества, заявил президент России Владимир Путин. “Россия не может существовать в подчиненном или полуподчиненном состоянии. Мне кажется, что наш народ, простые граждане, вот это осознали, когда поняли, что пытаются с нами сделать наши геополитические противники… И именно с этим связана такая необычная консолидация российского общества - именно с пониманием, в чем заключаются кардинальные, стратегические интересы страны”, - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба “Валдай” Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241107/putin-1982552726.html

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россия, великий новгород, валдай, владимир путин, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году