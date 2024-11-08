https://ria.ru/20241108/pushilin-1982768324.html

Пушилин рассказал об украинских обстрелах ДНР

Пушилин рассказал об украинских обстрелах ДНР - РИА Новости, 08.11.2024

Пушилин рассказал об украинских обстрелах ДНР

Украинские войска в пятницу атаковали территорию ДНР восемь раз, выпустив порядка 20 боеприпасов, три человека погибли, еще двое ранены, сообщил глава... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T22:01

2024-11-08T22:01

2024-11-08T22:02

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

иван приходько

денис пушилин

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донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 8 ноя - РИА Новости. Украинские войска в пятницу атаковали территорию ДНР восемь раз, выпустив порядка 20 боеприпасов, три человека погибли, еще двое ранены, сообщил глава республики Денис Пушилин. Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что вследствие удара беспилотника ВСУ по служебному автомобилю энергетиков погибли двое сотрудников, водитель получил ранения. Кроме того, в результате обстрела со стороны ВСУ пострадал житель поселка Железная Балка. Мэр также сообщил о погибшей мирной жительнице, которая подорвалась на суббоеприпасе от кассетных снарядов НАТО типа "колокольчик" в поселке шахты имени Румянцева. "К этому часу со стороны вооруженных формирований Украины совершены восемь вооруженных атак, выпущено порядка 20 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибра 155 миллиметров, ударный БПЛА... Общее число жертв за сегодняшний день увеличилось до пяти человек: трое погибли, два человека ранены", - говорится в сообщении Пушилина в Telegram-канале. Кроме того, в результате вооруженных атак со стороны ВСУ по территории ДНР повреждения получили два административных здания, амбулатория и котельная.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20241020/ukraina-1978916403.html

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вооруженные силы украины, иван приходько, денис пушилин, украина, донецкая народная республика, происшествия