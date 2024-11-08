https://ria.ru/20241108/pushilin-1982768324.html
Пушилин рассказал об украинских обстрелах ДНР
Пушилин рассказал об украинских обстрелах ДНР - РИА Новости, 08.11.2024
Пушилин рассказал об украинских обстрелах ДНР
Украинские войска в пятницу атаковали территорию ДНР восемь раз, выпустив порядка 20 боеприпасов, три человека погибли, еще двое ранены, сообщил глава... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T22:01
2024-11-08T22:01
2024-11-08T22:02
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
иван приходько
денис пушилин
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происшествия
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ДОНЕЦК, 8 ноя - РИА Новости. Украинские войска в пятницу атаковали территорию ДНР восемь раз, выпустив порядка 20 боеприпасов, три человека погибли, еще двое ранены, сообщил глава республики Денис Пушилин. Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что вследствие удара беспилотника ВСУ по служебному автомобилю энергетиков погибли двое сотрудников, водитель получил ранения. Кроме того, в результате обстрела со стороны ВСУ пострадал житель поселка Железная Балка. Мэр также сообщил о погибшей мирной жительнице, которая подорвалась на суббоеприпасе от кассетных снарядов НАТО типа "колокольчик" в поселке шахты имени Румянцева. "К этому часу со стороны вооруженных формирований Украины совершены восемь вооруженных атак, выпущено порядка 20 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибра 155 миллиметров, ударный БПЛА... Общее число жертв за сегодняшний день увеличилось до пяти человек: трое погибли, два человека ранены", - говорится в сообщении Пушилина в Telegram-канале. Кроме того, в результате вооруженных атак со стороны ВСУ по территории ДНР повреждения получили два административных здания, амбулатория и котельная.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, иван приходько, денис пушилин, украина, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Иван Приходько, Денис Пушилин, Украина, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Пушилин рассказал об украинских обстрелах ДНР
Пушилин: ВСУ 8 раз атаковали ДНР в пятницу, выпустив порядка 20 боеприпасов