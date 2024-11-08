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Эксперт призвал создать интернет-ресурс о полезных продуктах
Эксперт призвал создать интернет-ресурс о полезных продуктах - РИА Новости, 08.11.2024
Эксперт призвал создать интернет-ресурс о полезных продуктах
Полки магазинов заполняют "полезными" продуктами, польза которых никем не подтверждена, тогда как потребители нуждаются в здоровой и правильной еде, поэтому в... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T04:42
2024-11-08T04:42
2024-11-08T04:56
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноя - РИА Новости. Полки магазинов заполняют "полезными" продуктами, польза которых никем не подтверждена, тогда как потребители нуждаются в здоровой и правильной еде, поэтому в России необходимо создать ресурс с достоверной информацией об обогащенных продуктах, заявил РИА Новости ведущий эксперт рабочей группы FoodNet ("Фуднет") НТИ, член Координационного совета Союза "Здоровье Здоровых" Алексей Кук. "Полки магазинов с полезной и специализированной продукцией заполняются "полезными" продуктами, польза которых никем не подтверждена... В рамках общественной инициативы, ведущие экспертные и общественно-профессиональные организации должны сформировать критерии оценки эффективности и безопасности и создать совместный информационный ресурс, который будет помогать потребителю осуществлять осознанный выбор обогащенных и функциональных продуктов питания", - сказал Кук в кулуарах конференции "Национальная технологическая революция 20.35". Он отметил, что ситуация с "полезными" продуктами устраивает ритейлеров - для них растущие продажи являются главным критерием эффективности менеджмента. Однако вопросы качества продуктов питания, которые могут стать критически важными для людей с хроническими заболеваниями, здоровых людей волнуют не меньше. По его мнению, такую общественную инициативу должны поддержать ведущие институты развития, региональные власти, а также представители бизнеса по производству обогащенных, функциональных и специализированных продуктов питания, заинтересованные в получении этически безупречных конкурентных преимуществ, основанных на подтвержденном качестве и полезности их продукции.
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россия, интернет, продукты
Россия, Интернет, Продукты
Эксперт призвал создать интернет-ресурс о полезных продуктах
Эксперт Кук: в России нужно создать ресурс о полезных продуктах
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноя - РИА Новости. Полки магазинов заполняют "полезными" продуктами, польза которых никем не подтверждена, тогда как потребители нуждаются в здоровой и правильной еде, поэтому в России необходимо создать ресурс с достоверной информацией об обогащенных продуктах, заявил РИА Новости ведущий эксперт рабочей группы FoodNet ("Фуднет") НТИ, член Координационного совета Союза "Здоровье Здоровых" Алексей Кук.
"Полки магазинов с полезной и специализированной продукцией заполняются "полезными" продуктами, польза которых никем не подтверждена... В рамках общественной инициативы, ведущие экспертные и общественно-профессиональные организации должны сформировать критерии оценки эффективности и безопасности и создать совместный информационный ресурс, который будет помогать потребителю осуществлять осознанный выбор обогащенных и функциональных продуктов питания", - сказал Кук в кулуарах конференции "Национальная технологическая революция 20.35".
Он отметил, что ситуация с "полезными" продуктами устраивает ритейлеров - для них растущие продажи являются главным критерием эффективности менеджмента. Однако вопросы качества продуктов питания, которые могут стать критически важными для людей с хроническими заболеваниями, здоровых людей волнуют не меньше.
По его мнению, такую общественную инициативу должны поддержать ведущие институты развития, региональные власти, а также представители бизнеса по производству обогащенных, функциональных и специализированных продуктов питания, заинтересованные в получении этически безупречных конкурентных преимуществ, основанных на подтвержденном качестве и полезности их продукции.