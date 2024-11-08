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В Москве осудили обвиняемых, пытавшихся помочь иностранцам в сборке оружия - РИА Новости, 08.11.2024
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20:40 08.11.2024
https://ria.ru/20241108/prigovor-1982760901.html
В Москве осудили обвиняемых, пытавшихся помочь иностранцам в сборке оружия
В Москве осудили обвиняемых, пытавшихся помочь иностранцам в сборке оружия - РИА Новости, 08.11.2024
В Москве осудили обвиняемых, пытавшихся помочь иностранцам в сборке оружия
Савеловский суд Москвы приговорил к трем годам колонии обвиняемых, которые пытались передать иностранцам оборудование для создания оружия, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T20:40
2024-11-08T20:40
москва
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общество
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Савеловский суд Москвы приговорил к трем годам колонии обвиняемых, которые пытались передать иностранцам оборудование для создания оружия, сообщили РИА Новости в суде. "Приговором суда Джуан Ф.Э. и Неруш А.В. признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 части 3 статьи 189 УК РФ (в редакции ФЗ от 14 июля 2022 года №260-ФЗ)", - сказали в суде. Каждый из подсудимых получил по три года колонии и был взят под стражу в зале суда. Как уточнили в суде, они признаны виновными в попытке передачи представителю иностранной организации оборудования, которое могло быть использовано для создания вооружения и военной техники.
https://ria.ru/20241023/moskva-1979463107.html
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москва, россия, общество
Москва, Россия, Общество
В Москве осудили обвиняемых, пытавшихся помочь иностранцам в сборке оружия

В Москве осудили обвиняемых, пытавшихся помочь иностранцам в создании оружия

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Савеловский суд Москвы приговорил к трем годам колонии обвиняемых, которые пытались передать иностранцам оборудование для создания оружия, сообщили РИА Новости в суде.
"Приговором суда Джуан Ф.Э. и Неруш А.В. признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 части 3 статьи 189 УК РФ (в редакции ФЗ от 14 июля 2022 года №260-ФЗ)", - сказали в суде.
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Каждый из подсудимых получил по три года колонии и был взят под стражу в зале суда.
Как уточнили в суде, они признаны виновными в попытке передачи представителю иностранной организации оборудования, которое могло быть использовано для создания вооружения и военной техники.
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