https://ria.ru/20241108/prigovor-1982760901.html

В Москве осудили обвиняемых, пытавшихся помочь иностранцам в сборке оружия

В Москве осудили обвиняемых, пытавшихся помочь иностранцам в сборке оружия - РИА Новости, 08.11.2024

В Москве осудили обвиняемых, пытавшихся помочь иностранцам в сборке оружия

Савеловский суд Москвы приговорил к трем годам колонии обвиняемых, которые пытались передать иностранцам оборудование для создания оружия, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T20:40

2024-11-08T20:40

2024-11-08T20:40

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россия

общество

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Савеловский суд Москвы приговорил к трем годам колонии обвиняемых, которые пытались передать иностранцам оборудование для создания оружия, сообщили РИА Новости в суде. "Приговором суда Джуан Ф.Э. и Неруш А.В. признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 части 3 статьи 189 УК РФ (в редакции ФЗ от 14 июля 2022 года №260-ФЗ)", - сказали в суде. Каждый из подсудимых получил по три года колонии и был взят под стражу в зале суда. Как уточнили в суде, они признаны виновными в попытке передачи представителю иностранной организации оборудования, которое могло быть использовано для создания вооружения и военной техники.

https://ria.ru/20241023/moskva-1979463107.html

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