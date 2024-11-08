https://ria.ru/20241108/prigovor-1982728745.html
Суд вынес приговор контрактникам за убийство семьи в ДНР
Суд вынес приговор контрактникам за убийство семьи в ДНР - РИА Новости, 08.11.2024
Суд вынес приговор контрактникам за убийство семьи в ДНР
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к пожизненным срокам двоих российских военнослужащих по статье об убийстве, сообщили журналистам в... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T17:10
2024-11-08T17:10
2024-11-08T17:10
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 ноя - РИА Новости. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к пожизненным срокам двоих российских военнослужащих по статье об убийстве, сообщили журналистам в пресс-службе суда. "Им назначено пожизненное лишение свободы", - сказали в суде, добавив, что заседания проходили в закрытом режиме. Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, контрактники Антон Сопов и Станислав Рау обвинялись в расстреле многодетной семьи Капканец в конце октября 2023 года в Волновахе (ДНР). Погибли девять человек. Суд признал Сопова и Рау виновными в убийстве двух и более лиц, в том числе малолетних, по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти (статья 105 УК РФ) и незаконном проникновении в жилище (статья 139 УК РФ).
https://ria.ru/20241030/sud-1980849333.html
https://ria.ru/20241024/prigovor-1979823161.html
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россия, ростов-на-дону, волноваха, общество
Россия, Ростов-на-Дону, Волноваха, Общество
Суд вынес приговор контрактникам за убийство семьи в ДНР
Суд приговорил двух контрактников к пожизненным срокам за убийство семьи в ДНР