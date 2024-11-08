https://ria.ru/20241108/prigovor-1982728745.html

Суд вынес приговор контрактникам за убийство семьи в ДНР

Суд вынес приговор контрактникам за убийство семьи в ДНР - РИА Новости, 08.11.2024

Суд вынес приговор контрактникам за убийство семьи в ДНР

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к пожизненным срокам двоих российских военнослужащих по статье об убийстве, сообщили журналистам в... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T17:10

2024-11-08T17:10

2024-11-08T17:10

россия

ростов-на-дону

волноваха

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 ноя - РИА Новости. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к пожизненным срокам двоих российских военнослужащих по статье об убийстве, сообщили журналистам в пресс-службе суда. "Им назначено пожизненное лишение свободы", - сказали в суде, добавив, что заседания проходили в закрытом режиме. Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, контрактники Антон Сопов и Станислав Рау обвинялись в расстреле многодетной семьи Капканец в конце октября 2023 года в Волновахе (ДНР). Погибли девять человек. Суд признал Сопова и Рау виновными в убийстве двух и более лиц, в том числе малолетних, по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти (статья 105 УК РФ) и незаконном проникновении в жилище (статья 139 УК РФ).

https://ria.ru/20241030/sud-1980849333.html

https://ria.ru/20241024/prigovor-1979823161.html

россия

ростов-на-дону

волноваха

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, ростов-на-дону, волноваха, общество