В Приднестровье назвали главные риски для экономики
Глава ПРБ Тидва назвал давление Кишинева главным риском для экономики ПМР
© Sputnik / Mihai CarausТирасполь
© Sputnik / Mihai Caraus
Тирасполь. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Глава Приднестровского республиканского банка (ПРБ — центробанк) непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Владислав Тидва назвал геополитическую неопределенность и давление Кишинева главными рисками для экономики Приднестровья, сообщила пресс-служба Верховного Совета (парламента) ПМР.
"Основными рисками развития ситуации в экономике и денежно-кредитной сфере Приднестровья будут являться сохранение высокой геополитической неопределенности, усиление давления со стороны Республики Молдова либо через прямые ограничения внешнеэкономической деятельности, либо посредством постепенного вовлечения в свое фискальное пространство приднестровских экономических субъектов, что может спровоцировать полную остановку отдельных сегментов экономики", - сказал Тидва.
Он также отметил как ключевой риск возможное прекращение с 2025 года поставок российского природного газа. "Также необходимо выделить как ключевой риск прекращение стабильных поставок природного газа вплоть до полного его отсутствия в случае развития негативного сценария как по политическим, так и по техногенным причинам. При реализации обозначенных рисков ПРБ рассматривает возможность корректировки макроэкономических прогнозов и целей денежно-кредитной политики", - пояснил Тидва.
Глава ПМР Вадим Красносельский в интервью РИА Новости заявил, что промышленный потенциал Приднестровья значительно пострадал из-за ограничительных мер Молдавии. По его словам, невозможность экспортировать продукцию за рубеж повлекла остановку уже трех крупных предприятий, сохраняется несправедливый режим двойных таможенных пошлин и необоснованных сборов, банковская блокада.
Приднестровье, где около 60% населения составляют русские и украинцы, стремилось выйти из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь присоединения к Румынии на волне национализма. В 1992 году, после неудачной попытки молдавских властей решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.