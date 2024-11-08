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В Приднестровье назвали главные риски для экономики - РИА Новости, 08.11.2024
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11:55 08.11.2024
https://ria.ru/20241108/pridnestrove-1982623257.html
В Приднестровье назвали главные риски для экономики
В Приднестровье назвали главные риски для экономики - РИА Новости, 08.11.2024
В Приднестровье назвали главные риски для экономики
Глава Приднестровского республиканского банка (ПРБ — центробанк) непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Владислав Тидва назвал геополитическую... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T11:55
2024-11-08T11:55
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молдавия
приднестровская молдавская республика
вадим красносельский
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ТИРАСПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Глава Приднестровского республиканского банка (ПРБ — центробанк) непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Владислав Тидва назвал геополитическую неопределенность и давление Кишинева главными рисками для экономики Приднестровья, сообщила пресс-служба Верховного Совета (парламента) ПМР. "Основными рисками развития ситуации в экономике и денежно-кредитной сфере Приднестровья будут являться сохранение высокой геополитической неопределенности, усиление давления со стороны Республики Молдова либо через прямые ограничения внешнеэкономической деятельности, либо посредством постепенного вовлечения в свое фискальное пространство приднестровских экономических субъектов, что может спровоцировать полную остановку отдельных сегментов экономики", - сказал Тидва. Он также отметил как ключевой риск возможное прекращение с 2025 года поставок российского природного газа. "Также необходимо выделить как ключевой риск прекращение стабильных поставок природного газа вплоть до полного его отсутствия в случае развития негативного сценария как по политическим, так и по техногенным причинам. При реализации обозначенных рисков ПРБ рассматривает возможность корректировки макроэкономических прогнозов и целей денежно-кредитной политики", - пояснил Тидва. Глава ПМР Вадим Красносельский в интервью РИА Новости заявил, что промышленный потенциал Приднестровья значительно пострадал из-за ограничительных мер Молдавии. По его словам, невозможность экспортировать продукцию за рубеж повлекла остановку уже трех крупных предприятий, сохраняется несправедливый режим двойных таможенных пошлин и необоснованных сборов, банковская блокада. Приднестровье, где около 60% населения составляют русские и украинцы, стремилось выйти из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь присоединения к Румынии на волне национализма. В 1992 году, после неудачной попытки молдавских властей решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20241105/kreml-1981908176.html
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кишинев, молдавия, приднестровская молдавская республика, вадим красносельский, в мире
Кишинев, Молдавия, Приднестровская Молдавская Республика, Вадим Красносельский, В мире
В Приднестровье назвали главные риски для экономики

Глава ПРБ Тидва назвал давление Кишинева главным риском для экономики ПМР

© Sputnik / Mihai CarausТирасполь
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© Sputnik / Mihai Caraus
Тирасполь. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Глава Приднестровского республиканского банка (ПРБ — центробанк) непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Владислав Тидва назвал геополитическую неопределенность и давление Кишинева главными рисками для экономики Приднестровья, сообщила пресс-служба Верховного Совета (парламента) ПМР.
"Основными рисками развития ситуации в экономике и денежно-кредитной сфере Приднестровья будут являться сохранение высокой геополитической неопределенности, усиление давления со стороны Республики Молдова либо через прямые ограничения внешнеэкономической деятельности, либо посредством постепенного вовлечения в свое фискальное пространство приднестровских экономических субъектов, что может спровоцировать полную остановку отдельных сегментов экономики", - сказал Тидва.
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Он также отметил как ключевой риск возможное прекращение с 2025 года поставок российского природного газа. "Также необходимо выделить как ключевой риск прекращение стабильных поставок природного газа вплоть до полного его отсутствия в случае развития негативного сценария как по политическим, так и по техногенным причинам. При реализации обозначенных рисков ПРБ рассматривает возможность корректировки макроэкономических прогнозов и целей денежно-кредитной политики", - пояснил Тидва.
Глава ПМР Вадим Красносельский в интервью РИА Новости заявил, что промышленный потенциал Приднестровья значительно пострадал из-за ограничительных мер Молдавии. По его словам, невозможность экспортировать продукцию за рубеж повлекла остановку уже трех крупных предприятий, сохраняется несправедливый режим двойных таможенных пошлин и необоснованных сборов, банковская блокада.
Приднестровье, где около 60% населения составляют русские и украинцы, стремилось выйти из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь присоединения к Румынии на волне национализма. В 1992 году, после неудачной попытки молдавских властей решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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