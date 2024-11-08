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В Петербурге ребенок и трое взрослых погибли при пожаре в квартире - РИА Новости, 08.11.2024
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10:26 08.11.2024 (обновлено: 10:43 08.11.2024)
https://ria.ru/20241108/pozhar-1982600642.html
В Петербурге ребенок и трое взрослых погибли при пожаре в квартире
В Петербурге ребенок и трое взрослых погибли при пожаре в квартире - РИА Новости, 08.11.2024
В Петербурге ребенок и трое взрослых погибли при пожаре в квартире
Трое взрослых и один ребенок погибли при пожаре в коммунальной квартире в Петербурге в пятницу, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГСУ СК по... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T10:26
2024-11-08T10:43
происшествия
санкт-петербург
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноя - РИА Новости. Трое взрослых и один ребенок погибли при пожаре в коммунальной квартире в Петербурге в пятницу, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу. "По данным следствия, сегодня в коммунальной квартире дома на улице 5-й Советской произошел пожар. По предварительным данным, в результате пожара погибли четыре человека, один из них несовершеннолетний", - сообщили в ведомстве. Следственный отдел по Центральному району ГСУ СК России по Петербургу возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Источник в экстренных службах города сообщил, что в одна из комнат в коммунальной квартиры выгорела практически полностью. В этой комнате была прописана семья из трех человек. "Еще одно тело принадлежит мужчине, сейчас устанавливается его личность", - сказал собеседник агентства. В пресс-службе прокуратуры Петербурга добавили, что прокурор Центрального района города Юрий Сулицкий взял это дело на личный контроль и распорядился установить все обстоятельства произошедшего, а также родственников погибших.
https://ria.ru/20241108/pozhar-1982583858.html
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происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге ребенок и трое взрослых погибли при пожаре в квартире

В Петербурге ребенок и трое взрослых погибли при пожаре в коммунальной квартире

© Фото : СУ СК по Санкт-ПетербургуПоследствия пожара в коммунальной квартире в Санкт-Петербурге
Последствия пожара в коммунальной квартире в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© Фото : СУ СК по Санкт-Петербургу
Последствия пожара в коммунальной квартире в Санкт-Петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноя - РИА Новости. Трое взрослых и один ребенок погибли при пожаре в коммунальной квартире в Петербурге в пятницу, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу.
"По данным следствия, сегодня в коммунальной квартире дома на улице 5-й Советской произошел пожар. По предварительным данным, в результате пожара погибли четыре человека, один из них несовершеннолетний", - сообщили в ведомстве.
Место пожара в доме в Тайшете. 8 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
В Тайшете при пожаре в доме пострадали два человека
Вчера, 08:45
Следственный отдел по Центральному району ГСУ СК России по Петербургу возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).
Источник в экстренных службах города сообщил, что в одна из комнат в коммунальной квартиры выгорела практически полностью. В этой комнате была прописана семья из трех человек.
"Еще одно тело принадлежит мужчине, сейчас устанавливается его личность", - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе прокуратуры Петербурга добавили, что прокурор Центрального района города Юрий Сулицкий взял это дело на личный контроль и распорядился установить все обстоятельства произошедшего, а также родственников погибших.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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