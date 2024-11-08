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В столичной больнице им. Петровского на Литовском бульваре потушили пожар
В столичной больнице им. Петровского на Литовском бульваре потушили пожар - РИА Новости, 08.11.2024
В столичной больнице им. Петровского на Литовском бульваре потушили пожар
Пожар в столичной больнице имени Петровского на Литовском бульваре, где горел первый этаж лечебного корпуса на 20 квадратных метрах, ликвидировали, сообщило МЧС РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T00:42
2024-11-08T00:42
2024-11-08T00:42
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Пожар в столичной больнице имени Петровского на Литовском бульваре, где горел первый этаж лечебного корпуса на 20 квадратных метрах, ликвидировали, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. Ранее РИА Новости в экстренных службах сообщили, что пожар произошел в столичной больнице имени Петровского на Литовском бульваре, загорание было в одном из кабинетов на первом этаже лечебного корпуса. "В Москве огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар на 20 квадратах. На Литовском бульваре загорелся первый этаж больничного корпуса. Из здания эвакуированы 5 человек", — говорится в сообщении.
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происшествия, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), больницы, пожар
Происшествия, Россия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Больницы, Пожар
В столичной больнице им. Петровского на Литовском бульваре потушили пожар
МЧС РФ сообщило о возгорании на первом этаже лечебного корпуса больницы