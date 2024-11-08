https://ria.ru/20241108/pozhar-1982558981.html

В столичной больнице им. Петровского на Литовском бульваре потушили пожар

В столичной больнице им. Петровского на Литовском бульваре потушили пожар - РИА Новости, 08.11.2024

В столичной больнице им. Петровского на Литовском бульваре потушили пожар

Пожар в столичной больнице имени Петровского на Литовском бульваре, где горел первый этаж лечебного корпуса на 20 квадратных метрах, ликвидировали, сообщило МЧС РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T00:42

2024-11-08T00:42

2024-11-08T00:42

происшествия

россия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

больницы

пожар

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Пожар в столичной больнице имени Петровского на Литовском бульваре, где горел первый этаж лечебного корпуса на 20 квадратных метрах, ликвидировали, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. Ранее РИА Новости в экстренных службах сообщили, что пожар произошел в столичной больнице имени Петровского на Литовском бульваре, загорание было в одном из кабинетов на первом этаже лечебного корпуса. "В Москве огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар на 20 квадратах. На Литовском бульваре загорелся первый этаж больничного корпуса. Из здания эвакуированы 5 человек", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241106/pozhar-1982248466.html

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происшествия, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), больницы, пожар