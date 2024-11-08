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Министр обороны Польши прокомментировал планы Трампа по Украине

Министр обороны Польши прокомментировал планы Трампа по Украине - РИА Новости, 08.11.2024

Министр обороны Польши прокомментировал планы Трампа по Украине

Выигравший выборы президента США Дональд Трамп еще не решил, что делать с Украиной, считает министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T21:38

2024-11-08T21:38

2024-11-08T21:38

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ВАРШАВА, 8 ноя - РИА Новости. Выигравший выборы президента США Дональд Трамп еще не решил, что делать с Украиной, считает министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что окружение Трампа предложило заморозку конфликта на Украине, создание демилитаризованной зоны вдоль линии фронта и новые поставки оружия в обмен на обещание Киева временно не вступать в НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что статья носит абстрактный характер. "Насколько мне известно, президент Трамп не принял еще никакого решения, не сообщил о каких-либо решениях относительно действий, связанных с Украиной", - сказал Косиняк-Камыш журналистам. При этом польский министр призвал не верить анонимной информации из окружения Трампа. "Я очень прошу вас быть внимательными к этой информации, внимательно относиться к информации о том, что кто-то из советников... Трампа, кто-то из его окружения без имени и без фамилии предложил те или иные решения", - добавил Косиняк-Камыш. По его мнению, дискуссия в США по поводу урегулирования украинского кризиса еще продолжается. Ранее Трамп обещал, что сможет добиться разрешения конфликта на Украине путем переговоров. Он не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал критике Зеленского. Так, на своих митингах он называл его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241108/tramp-1982679215.html

https://ria.ru/20241108/ukraina-1982618667.html

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