https://ria.ru/20241108/polsha-1982659842.html
Экс-генпрокурора Польши хотят лишить депутатского иммунитета
Экс-генпрокурора Польши хотят лишить депутатского иммунитета - РИА Новости, 08.11.2024
Экс-генпрокурора Польши хотят лишить депутатского иммунитета
Бывшего генерального прокурора, министра юстиции Польши Збигнева Зебро хотят лишить иммунитета депутата сейма по делу о незаконном использовании израильского... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T14:17
2024-11-08T14:17
2024-11-08T14:17
в мире
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збигнев зебро
дональд туск
томаш семоняк
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ВАРШАВА, 8 ноя - РИА Новости. Бывшего генерального прокурора, министра юстиции Польши Збигнева Зебро хотят лишить иммунитета депутата сейма по делу о незаконном использовании израильского шпионского программного обеспечения Pegasus, сообщила журналистам председатель парламентской следственной комиссии Магдалена Срока. Ранее Зебро, который является свидетелем по делу о незаконном использовании Pegasus, четыре раза не являлся на допрос по вызову. "Ходатайство о снятии иммунитета будет передано генеральному прокурору через спикера сейма", - сказала Срока. Она уточнила, что после выполнения всех формальностей ходатайством об отмене неприкосновенности Збигневу Зебро будет заниматься регламентная комиссия. Срока пояснила, что после того, как с Зебро будет снят иммунитет, комиссия сможет ходатайствовать о его задержании и принудительном препровождении на допрос. Ранее известный польский адвокат Роман Гертых обратился в прокуратуру по поводу незаконного прослушивания нынешнего премьер-министра страны Дональда Туска и других политиков, которые до недавнего времени находились в оппозиции, шпионской программой Pegasus. Дело незаконном о применении в Польше ПО Pegasus рассмотрит Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Pegasus - программное обеспечение, созданное израильской компанией NSO Group Technologies. Оно считалось ценным инструментом для спецслужб: его можно было установить удаленно на смартфон подозреваемого. Работа программы была практически невидимой и позволяла получить доступ ко всем данным, включая сообщения в зашифрованных мессенджерах. На фоне скандала лицензия на использование этого программного обеспечения в Польше была отозвана. Как заявил министр внутренних дел и администрации республики, министр-координатор спецслужб Томаш Семоняк, страна должна иметь другой подобный инструмент.
https://ria.ru/20241107/polsha-1982375692.html
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в мире, технологии, польша, збигнев зебро, дональд туск, томаш семоняк, европейский суд по правам человека (еспч)
В мире, Технологии, Польша, Збигнев Зебро, Дональд Туск, Томаш Семоняк, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)
Экс-генпрокурора Польши хотят лишить депутатского иммунитета
Экс-генпрокурора Польши хотят лишить иммунитета за неявку на допрос по вызову
ВАРШАВА, 8 ноя - РИА Новости. Бывшего генерального прокурора, министра юстиции Польши Збигнева Зебро хотят лишить иммунитета депутата сейма по делу о незаконном использовании израильского шпионского программного обеспечения Pegasus, сообщила журналистам председатель парламентской следственной комиссии Магдалена Срока.
Ранее Зебро, который является свидетелем по делу о незаконном использовании Pegasus, четыре раза не являлся на допрос по вызову.
"Ходатайство о снятии иммунитета будет передано генеральному прокурору через спикера сейма", - сказала Срока.
Она уточнила, что после выполнения всех формальностей ходатайством об отмене неприкосновенности Збигневу Зебро будет заниматься регламентная комиссия.
Срока пояснила, что после того, как с Зебро будет снят иммунитет, комиссия сможет ходатайствовать о его задержании и принудительном препровождении на допрос.
Ранее известный польский адвокат Роман Гертых обратился в прокуратуру по поводу незаконного прослушивания нынешнего премьер-министра страны Дональда Туска
и других политиков, которые до недавнего времени находились в оппозиции, шпионской программой Pegasus. Дело незаконном о применении в Польше ПО Pegasus рассмотрит Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)
.
Pegasus - программное обеспечение, созданное израильской компанией NSO Group Technologies. Оно считалось ценным инструментом для спецслужб: его можно было установить удаленно на смартфон подозреваемого. Работа программы была практически невидимой и позволяла получить доступ ко всем данным, включая сообщения в зашифрованных мессенджерах.
На фоне скандала лицензия на использование этого программного обеспечения в Польше была отозвана. Как заявил министр внутренних дел и администрации республики, министр-координатор спецслужб Томаш Семоняк
, страна должна иметь другой подобный инструмент.