https://ria.ru/20241108/polsha-1982627921.html

Премьер Польши открестился от слов о связях Трампа с Россией

Премьер Польши открестился от слов о связях Трампа с Россией - РИА Новости, 08.11.2024

Премьер Польши открестился от слов о связях Трампа с Россией

Премьер-министр Польши Дональд Туск открестился от своих слов о том, что у победившего на выборах президента США Дональда Трампа якобы есть связи с Россией. РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T12:15

2024-11-08T12:15

2024-11-08T14:50

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роберт мюллер

солидарность

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ВАРШАВА, 8 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск открестился от своих слов о том, что у победившего на выборах президента США Дональда Трампа якобы есть связи с Россией. На пресс-конференции корреспондент издания "Солидарность" Моника Рутке задала Туску неудобный вопрос, напомнив, что он публично подозревал Трампа в связях с Москвой. Так, на прошлогодней встрече с избирателями Туск сказал о Трампе, что "его зависимость от российских спецслужб сегодня уже не подлежит обсуждению". Такие утверждения не раз опровергали и в Кремле, и в Белом доме.Туск в ответ назвал Трампа "более пророссийским, чем Байден", а затем добавил: "Такого рода предложений я никогда не делал". После этого Рутке написала в соцсети Х, что представитель канцелярии премьер-министра сообщил ей, что ее больше не будут приглашать на пресс-конференции главы правительства. Канцелярия премьера опровергла заявление корреспондента. "Ни в коем случае не было слов, предлагающих исключить присутствие журналиста на будущих пресс-конференциях", — заверили там. Туск не раз упрекал Трампа в том, что тот недостаточно антироссийский политик. В марте он говорил, что возвращение экс-президента в Белый дом повлечет ослабление давления на Россию, а в апреле — что победа Трампа будет не на пользу Польше.Перед выборами 2016 года американские спецслужбы на основании неподтвержденного доклада о связях Трампа с Россией следили за сотрудниками штаба кандидата-республиканца. После победы Трампа спецпрокурор Роберт Мюллер два года расследовал "российское дело", но так и не нашел никаких свидетельств сговора. В мае 2023-го спецпрокурор Джона Дарэма опубликовал доклад, из которого следовало, что ни у правоохранительных органов, ни у разведки действительно не было никаких реальных доказательств. Например, ФБР не располагало информацией о том, что кто-либо из окружения Трампа когда-либо контактировал с российскими спецслужбами. Дарэм пришел к выводу, что ФБР вообще не следовало начинать этого расследования и что спецслужба использовала "сырую, непроанализированную, неподтвержденную информацию".

https://ria.ru/20240905/polsha-1970908218.html

https://ria.ru/20241107/tramp-1982388973.html

https://ria.ru/20241107/putin-1982555004.html

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