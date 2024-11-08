https://ria.ru/20241108/podderzhka-1982603149.html

Федорищев и замминистра обороны обсудили поддержку участников СВО

Федорищев и замминистра обороны обсудили поддержку участников СВО - РИА Новости, 08.11.2024

Федорищев и замминистра обороны обсудили поддержку участников СВО

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на встрече со статс-секретарем – заместителем министра обороны РФ Анной Цивилевой обсудил вопросы поддержки... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T10:42

2024-11-08T10:42

2024-11-08T10:42

самарская область

россия

вячеслав федорищев

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САМАРА, 8 ноя - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на встрече со статс-секретарем – заместителем министра обороны РФ Анной Цивилевой обсудил вопросы поддержки участников СВО и их семей, сообщило региональное правительство. "Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева провели двухстороннюю встречу. В ходе нее обсуждались вопросы поддержки участников и ветеранов СВО, работы филиала государственного фонда "Защитники Отечества", - говорится в сообщении правительства региона. На встрече Федорищев рассказал о том, как в регионе выстроена работа по поддержке участников и ветеранов СВО, их семей, действующих и новых мерах помощи защитникам Отечества. "В нашем регионе, как мы считаем, самый передовой региональный филиал фонда "Защитники Отечества". Правительство Самарской области в дополнение и в развитие деятельности фонда принимает достаточно много решений, которые позволяют нашим защитникам знать, что дома об их семьях заботятся. Мы каждый месяц принимаем дополнительные меры поддержки, как финансовые, так и нефинансовые", - сообщил губернатор Самарской области. Цивилева отметила высокое внимание региона к вопросам поддержки участников и ветеранов СВО, а также эффективную работу самарского филиала фонда "Защитники Отечества". Замминистра обороны РФ добавила, что опыт региона планируется изучить и транслировать на другие субъекты. "Регион стал одним из пяти субъектов, где на базе филиала фонда открыли представительство Военно-социального центра Министерства обороны России. Уже подобран штат и начата работа. Для нас очень важно выстроить это бесшовное взаимодействие, чтобы и ветераны, и действующие военнослужащие могли получать помощь в режиме одного окна, - сказала Анна Цивилева. Губернатор также отметил, что в регионе по аналогии с федеральной кадровой программой "Время героев" действует областная программа "Школа героев". После обучения ветеранов СВО приглашают как в отрасли народного хозяйства, так и в правительство Самарской области, в муниципальные образования. "Сейчас у нас команда правительства формируется, много участников специальной военной операции пополняют наши ряды. Для нас очень важно, чтобы люди, которые защищали нашу Родину, люди геройского склада, люди волевые были в команде правительства и помогали эту работу организовывать", - сообщил глава региона.

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https://ria.ru/20241014/samarskaya-oblast-1977939189.html

https://ria.ru/20241106/svo-1982270327.html

самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

самарская область, россия, вячеслав федорищев