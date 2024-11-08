https://ria.ru/20241108/pmr-1982575395.html

В Приднестровье призвали Кишинев решать спорные вопросы мирным путем

В Приднестровье призвали Кишинев решать спорные вопросы мирным путем - РИА Новости, 08.11.2024

В Приднестровье призвали Кишинев решать спорные вопросы мирным путем

Приднестровье отслеживает все процессы в Молдавии, особенно военное сотрудничество Кишинева, и призывает решать все спорные вопросы мирным путем, заявил РИА... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T06:23

2024-11-08T06:23

2024-11-08T06:26

в мире

молдавия

кишинев

румыния

вадим красносельский

майя санду

нато

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ТИРАСПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Приднестровье отслеживает все процессы в Молдавии, особенно военное сотрудничество Кишинева, и призывает решать все спорные вопросы мирным путем, заявил РИА Новости глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский. "Наша принципиальная позиция – сохранение мира. Безусловно, мы внимательно отслеживаем все процессы, происходящие вокруг нашего государства, в том числе в Молдове. Включая и международное военное сотрудничество этой страны. И призываем, чтобы все спорные вопросы решались исключительно мирным путем за столом переговоров", — сказал Красносельский. Согласно конституции, Молдавия обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнёрства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальный лидер которой - президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивала, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии ещё до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20241105/moldaviya-1981893800.html

https://ria.ru/20240910/ekspert-1971832872.html

молдавия

кишинев

румыния

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в мире, молдавия, кишинев, румыния, вадим красносельский, майя санду, нато