https://ria.ru/20241108/plennyy-1982568946.html
Пленный рассказал, как вербуют в ГУР МО Украины
Пленный рассказал, как вербуют в ГУР МО Украины - РИА Новости, 08.11.2024
Пленный рассказал, как вербуют в ГУР МО Украины
Заключенных в украинских тюрьмах вербуют в спецназ ГУР МО Украины, обещая пышные похороны, рассказал РИА Новости бывший заключенный, а ныне попавший в... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T04:12
2024-11-08T04:12
2024-11-08T04:13
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ДОНЕЦК, 8 ноя - РИА Новости. Заключенных в украинских тюрьмах вербуют в спецназ ГУР МО Украины, обещая пышные похороны, рассказал РИА Новости бывший заключенный, а ныне попавший в российский плен военнослужащий 58-й бригады ВСУ Максим Мусиец. "После нас там в ГУР МО еще забирали, тоже человек 15... Там мотивация была то, что похороны у них хорошие. Ну то, что если убьют, то хоронить будут типа с почестями. А у нас, например (в ВСУ - ред.), двухсотых даже не забирали", - рассказал он. По его словам, двое его знакомых, с которыми он работал в месте для заключенных, согласились уйти в ГУР МО именно потому, что тех, кого отбирали для спецназа военной разведки Украины, обещали обязательно выносить с поля боя. "Ну, ГУРовцев... да, забирают, потому что там... 8 месяцев обучения у них. Элитные войска. И все там у них хорошо. Два человека (ушли в ГУР МО). Ну, я вместе с ними на промке работал на лагере", - сказал пленный. Он также отметил, что в ГУР МО Украины предпочтительно брали тех, кто отбывал срок по тяжким статьям, они набирались для спецназа военной разведки и в снайперские подразделения.
https://ria.ru/20241018/zaes-1978646887.html
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украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины
Пленный рассказал, как вербуют в ГУР МО Украины
Пленный ВСУ: в ГУР МО Украины вербуют, обещая солдатам "пышные похороны"
ДОНЕЦК, 8 ноя - РИА Новости. Заключенных в украинских тюрьмах вербуют в спецназ ГУР МО Украины, обещая пышные похороны, рассказал РИА Новости бывший заключенный, а ныне попавший в российский плен военнослужащий 58-й бригады ВСУ Максим Мусиец.
"После нас там в ГУР МО еще забирали, тоже человек 15... Там мотивация была то, что похороны у них хорошие. Ну то, что если убьют, то хоронить будут типа с почестями. А у нас, например (в ВСУ - ред.), двухсотых даже не забирали", - рассказал он.
По его словам, двое его знакомых, с которыми он работал в месте для заключенных, согласились уйти в ГУР МО именно потому, что тех, кого отбирали для спецназа военной разведки Украины, обещали обязательно выносить с поля боя.
"Ну, ГУРовцев... да, забирают, потому что там... 8 месяцев обучения у них. Элитные войска. И все там у них хорошо. Два человека (ушли в ГУР МО). Ну, я вместе с ними на промке работал на лагере", - сказал пленный.
Он также отметил, что в ГУР МО Украины предпочтительно брали тех, кто отбывал срок по тяжким статьям, они набирались для спецназа военной разведки и в снайперские подразделения.