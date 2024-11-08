https://ria.ru/20241108/plennyy-1982568946.html

Пленный рассказал, как вербуют в ГУР МО Украины

Пленный рассказал, как вербуют в ГУР МО Украины - РИА Новости, 08.11.2024

Пленный рассказал, как вербуют в ГУР МО Украины

Заключенных в украинских тюрьмах вербуют в спецназ ГУР МО Украины, обещая пышные похороны, рассказал РИА Новости бывший заключенный, а ныне попавший в... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T04:12

2024-11-08T04:12

2024-11-08T04:13

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 8 ноя - РИА Новости. Заключенных в украинских тюрьмах вербуют в спецназ ГУР МО Украины, обещая пышные похороны, рассказал РИА Новости бывший заключенный, а ныне попавший в российский плен военнослужащий 58-й бригады ВСУ Максим Мусиец. "После нас там в ГУР МО еще забирали, тоже человек 15... Там мотивация была то, что похороны у них хорошие. Ну то, что если убьют, то хоронить будут типа с почестями. А у нас, например (в ВСУ - ред.), двухсотых даже не забирали", - рассказал он. По его словам, двое его знакомых, с которыми он работал в месте для заключенных, согласились уйти в ГУР МО именно потому, что тех, кого отбирали для спецназа военной разведки Украины, обещали обязательно выносить с поля боя. "Ну, ГУРовцев... да, забирают, потому что там... 8 месяцев обучения у них. Элитные войска. И все там у них хорошо. Два человека (ушли в ГУР МО). Ну, я вместе с ними на промке работал на лагере", - сказал пленный. Он также отметил, что в ГУР МО Украины предпочтительно брали тех, кто отбывал срок по тяжким статьям, они набирались для спецназа военной разведки и в снайперские подразделения.

https://ria.ru/20241018/zaes-1978646887.html

https://ria.ru/20241102/rosfinmonitoring-1981561928.html

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украина, вооруженные силы украины